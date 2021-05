Pieter Omtzigt keert voorlopig niet terug in de Tweede Kamer

CDA'er Pieter Omtzigt uit Enschede is voorlopig nog niet terug in de Tweede Kamer. Hij laat op Twitter weten dat hij zich de komende zestien weken laat vervangen door Henri Bontenbal.

Omtzigt zit al een paar maanden overspannen thuis. "Het herstel vergt helaas wat langer dan ik zelf hoopte", aldus het populaire en veelbesproken Kamerlid. Daarom doet hij een beroep op de vervangingsregeling van de Tweede Kamer.

Lange reeks artikelen

Omtzigt twittert dat zijn herstel langer vergt dan hij had gehoopt en dat het niet echt is gelukt om rust te krijgen. "Zowel een aantal plenaire Kamerdebatten die net iets te veel over mij gingen en niet over de zeer urgente problemen van Nederland, als ook een lange reeks artikelen, optredens en speculaties in de media over mij gaven mij ook niet bepaald enige mate van rust", voegt hij eraan toe.

In een verklaring op Twitter meldt Omtzigt dat hij binnen zestien weken terug is. "Maar helaas is er maar één optie voor verlof/vervanging en dat is voor de volle zestien weken."

Omtzigt heeft zijn besluit genomen in 'goed overleg' met onder andere partijleider Wopke Hoekstra. "Ik wens Henri Bontenbal veel succes als mijn vervanger in de CDA-fractie."