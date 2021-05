Het Jongerenklooster maakt een doorstart in Deventer

Het Jongerenklooster vertrok in de loop van vorig jaar uit Diepenveen. Begeleider Catharinus van de Berg is ingenomen met de nieuwe plek, waar voorheen alleenstaande minderjarige asielzoekers waren gevestigd. "We komen uit een romantisch klooster, uit een plek waar monniken 125 jaar gebeden hebben. De monniken van Sion zijn vertrokken omdat het gebouw ze om de nek hing. De plek die wij nu gevonden hebben is de plek waar we kunnen gaan voor het gebed."

Een gebedsviering in de kloosterkapel (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Geen klooster, wel aanmeldingen

Ruim negen maanden was het Jongerenklooster dakloos. Tot verrassing van Van de Berg bleef het klooster aanmeldingen van geïnteresseerde jongeren ontvangen. Hij voerde in totaal iets van zeventien gesprekken met gegadigden. "Ik zei er steeds bij dat we eigenlijk niet meer bestonden. Maar daar namen ze geen genoegen mee." Het Jongerenklooster begint eerst met vijf mensen, een zesde komt later. Er is nog plek voor een zevende.

Een eigen leven naast het klooster

Een van de nieuwe kloosterlingen is de Utrechtse Alba van der Velde (24). Ze was al tijden op zoek naar een plek als het Jongerenklooster. "Het mooie is dat je hier naast het kloosterleven nog een eigen leven kunt leiden, dat je je vrienden en familie nog kunt zien." Ze ziet er naar uit om te verhuizen.

Alba is blij met haar kamer in het Jongerenklooster (Foto: Eigen foto RTV-Oost / Ina Brouwer)

Ook de korte gebedsmomenten, vier keer per dag, lijken haar fijn. "Het geeft structuur en momenten van bezinning." Van der Velde is niet opgegroeid in een religieus gezin. Ze verdiepte zich eerder in het boeddhisme en wil nu meer weten van het christelijk geloof.

Drie maanden werden twee jaar

Marian de Heer en Mirjam Deckers maken Van der Velde wegwijs in het nieuwe kloostergebouw. Beide jonge vrouwen verbleven langere tijd in het Jongerenklooster in Nieuw Sion. Deckers: 'Ik zou drie maanden blijven en dan weer terug naar Groningen, zestig uur in de week werken. Maar ik bleef twee jaar."

Mirjam Deckers bleef twee jaar in het Jongerenklooster (Foto: Eigen foto FRTV-oost / Ina Brouwer)

De kloostergemeenschap die de eerste jongeren vormden is nog steeds zeer hecht. Ze treffen elkaar wekelijks voor gebed en bezinning. In het nieuwe huis is daar straks ook plek voor. Over de eerste twee jaar van het klooster verschijnt binnenkort een boek: Kloosterkoffers.

Klooster Nieuw Sion heeft het concept van het Jongerenklooster zelf ook opgepakt. Onder de naam Jong Nieuw Sion is dit voorjaar begonnen met een vergelijkbare woongemeenschap voor jongeren. Er wonen op dit moment acht jonge mensen.

