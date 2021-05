Wout Weghorst met Nederlands elftal naar EK

Wout Weghorst gaat naar het EK. De spits uit Borne is door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de 26-koppige definitieve selectie voor het eindtoernooi, dat door heel Europa gehouden wordt.

Weghorst maakte al deel uit van de voorlopige selectie van 34 spelers. Acht van hen kregen vandaag te horen dat ze niet met Oranje meegaan naar het EK. Het gaat om Marco Bizot, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Jeremiah St. Juste, Kenny Tete, Tonny Vilhena, Anwar El Ghazi en Steven Bergwijn.

Nooit in definitieve groep

De Boer liet zich onlangs al ontvallen dat Weghorst een goede kans maakte op een plekje in de definitieve selectie. De 28-jarige spits van Wolfsburg zat onder de bondscoach een paar keer in de voorselectie, maar nooit in de definitieve groep. Hij staat op vier interlands, maar speelde die allemaal onder Ronald Koeman.

Programma

Oranje is afgelopen maandag begonnen aan de voorbereiding met de spelers uit de Eredivisie, Rusland en ook Joël Veltman sloot aan. Vrijdag verzamelt de volledige selectie in Zeist. Zaterdag vliegt de groep naar Portugal voor een trainingskamp. Daar speelt Nederland op 2 juni een oefenduel tegen Schotland. Op 5 juni vliegt Oranje terug en een dag later oefent het in Enschede tegen Georgië.

Amsterdam

Het EK begint op 11 juni en twee dagen later komt Nederland voor het eerst in actie. Oekraïne is dan de tegenstander. Op 17 juni speelt Nederland tegen Oostenrijk en weer vier dagen later tegen Noord-Macedonië. Alle drie de groepsduels zijn in Amsterdam. De nummers één en twee plaatsen zich direct voor de achtste finales. Daarnaast gaan ook de vier (van de zes) beste nummers drie naar de tweede ronde.