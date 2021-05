Verhuurder van studentenwoningen Universiteit Twente belooft beterschap

Er wordt voortaan geen voorschot meer in rekening gebracht voor de eindschoonmaak, kosten voor schade en vervangingen worden gestandaardiseerd om objectiever te oordelen en de afrekening van servicekosten wordt voortaan, waar mogelijk, in overleg met bewonerscommissies vastgesteld.

Meer inzicht

Het bedrijf is vorig jaar gestart met een proef in Enschede waar de Universiteit Twente als onafhankelijke derde is gevraagd om samen de servicekosten vast te stellen. Deze manier van toetsing is dusdanig goed bevallen, dat Camelot besloten heeft voortaan huurders direct te betrekken bij het vaststellen van de servicekosten. Het voordeel voor huurders is dat ze meer inzicht krijgen in de kosten en daarmee ook minder verrast worden door het bedrag dat ze hiervoor betalen.

Drie jaar geleden kwam Camelot nog in het nieuws doordat geklaagd werd over de hoge bedragen die gevraagd werden voor huisvesting op het terrein van de universiteit. Onder meer na vragen van de SP in de Tweede Kamer werd dat aangepast.

Het management van Camelot heeft de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met huurders, opdrachtgevers, lokale politici en belangenorganisaties om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. In deze gesprekken is ook de wens uitgesproken om niet langer een voorschot van honderd euro voor de eindschoonmaak in rekening te brengen. Camelot geeft hier gehoor aan en voert dit met onmiddellijke ingang door in haar dienstverlening.

'Dienstverlening verbeteren'

"We moeten helaas vaststellen dat we de afgelopen jaren met elkaar te weinig geïnvesteerd hebben in de service naar onze huurders", zegt directeur Patricia Ghering van Mosaic World, waar Camelot onderdeel van uitmaakt. "We zien in dat het beter kan en daarom werken we nu ook keihard om onze dienstverlening te verbeteren”,

“Camelot laat zien dat het bereid is actie te ondernemen en dat juichen we alleen maar toe”, zegt Hans Oeloff, directeur HR bij de Universiteit Twente. “We hebben afgelopen jaren meermaals met elkaar gesproken om klachten en wensen van Campus053 huurders te bespreken, het is voor huurders goed nieuws dat Camelot de handschoen oppakt om de kwaliteit van haar dienstverlening en service te verbeteren.”