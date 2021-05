Gemeente wist al jaren van problemen in evangelisch opvangcentrum Balkbrug

Het opvangcentrum kan onderdak bieden aan in totaal twintig personen met allerlei zorgproblemen. Op dit moment worden er dertien personen - met name senioren - opgevangen. Een aantal van hen ontvangt een persoonsgebonden budget.

Vermeende misstanden

GroenLinks in Hardenberg had van het college van B en W opheldering geëist over de situatie bij de WIC. Aanleiding vormde de berichtgeving bij RTV Oost over de vermeende misstanden, waarover twee klokkenluiders alarm hebben geslagen.

Voor de gemeente was dat aanleiding om de WIC door te lichten. De bevindingen waren dusdanig dat de WIC een ultimatum kreeg om voor 1 juli een aantal verbeterpunten op zorggebied door te voeren.

'Barakken'

De klokkenluiders hadden zich ook beklaagd over de gebrekkige huisvesting binnen de zorginstelling. Nader onderzoek door ambtenaren en de brandweer leerde dat de noodunits - door de bewoners aangeduid als barakken - weliswaar niet de schoonheidsprijs verdienen, maar dat acuut ingrijpen niet noodzakelijk is. Daarnaast deed de sociale recherche onderzoek naar mogelijke fraude met zorggelden.

Tekst gaat verder onder foto

Het christelijk opvanghuis zegt te werken aan verbetering van de huidige huisvesting. (Foto: RTV Oost)

Het college van B en W antwoordt dat er bij de gemeente Hardenberg "de afgelopen jaren meerdere signalen" over de WIC zijn binnengekomen. Daarbij gaat het om klachten over de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg, maar ook de kwaliteit van de huisvesting.

Dat leidde er vervolgens toe dat de gemeente vanaf 2019 een eerste onderzoek ter plaatse heeft laten uitvoeren. Gevolgd door een tweede onderzoek in 2020, waarna dit met enige vertraging vanwege corona in het begin van 2021 is voortgezet.

Ultimatum

De uitkomsten van dit onderzoek waren dusdanig dat de gemeente het ultimatum oplegde. Volgens de gemeente heeft de WIC instemmend gereageerd op de aanbevelingen. "We herkennen ons in de aanbevelingen en kunnen meedelen dat we al begonnen zijn met het in- en doorvoeren van verbetermaatregelen", aldus de WIC in een reactie op het ultimatum.

Het college merkt daarbij wel op dat, wanneer de WIC niet per 1 juli aan de gestelde voorwaarden voldoet, "er passende maatregelen worden getroffen".

Huisvesting

Wat betreft de krakkemikkig ogende huisvesting antwoordt het gemeentebestuur dat de verantwoordelijkheid daarvoor in eerste instantie bij de WIC ligt. Het college tekent daarbij aan dat de omstandigheden "niet optimaal zijn", maar dat wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012. "Het is daarom aannemelijk dat er zich geen veiligheidsrisico's voordoen." Acuut ingrijpen noemt de gemeente daarom niet noodzakelijk.

Zorgfraude

Los van de zorgkwaliteit en de huisvesting beklagen de klokkenluiders zich over vermeende zorgfraude. Volgens hen is er voor meerdere bewoners - zonder dat ze dit zelf soms weten - een pgb-budget aangevraagd. De sociale recherche heeft intussen een eerste vooronderzoek hiernaar afgerond. De gemeente moet nog een besluit nemen of de uitkomsten ervan aanleiding geven tot vervolgonderzoek.

Meer duidelijkheid

GroenLinks-raadslid Romano Boshove neemt vooralsnog geen genoegen met de antwoorden van het college en eist meer duidelijkheid. "Er wordt gezegd dat er "de afgelopen jaren" meldingen zijn binnengekomen. Dat is een wel heel ruim begrip. Ik wil concrete jaartallen horen."

Kritische kanttekening

Ook plaatst Boshove een kritische kanttekening bij het antwoord dat calamiteiten of binnengekomen signalen aanleiding vormen voor onderzoek. Boshove wil echter weten wat ervoor nodig is voor de gemeente uit zichzelf actie onderneemt.

De antwoorden vormen volgens Boshove reden om door te vragen. Met name als het gaat om de pover ogende huisvesting en de verhalen over zorgfraude. "Ik moet alleen nog nagaan hoe ik dat ga doen. Misschien vraag ik wel een persoonlijk gesprek met de verantwoordelijk wethouder aan."

Reactie WIC

De leiding van de WIC liet eerder al weten zich te kunnen vinden in de verbeterpunten voor de kwaliteit van zorg en dat er intussen al plannen zijn voor verbetering van de huisvesting. De klachten over vermeende zorgfraude wijst de directie van de hand als complete onzin.

Naar aanleiding van de berichtgeving door RTV Oost zijn er ook Kamervragen gesteld. De minister heeft die nog niet beantwoord.