Opnieuw watermonsters genomen van sloot vol latex in Hasselt

Binnen enkele dagen moet duidelijk worden hoe veel latex er nog in het water zit van de sloot die enkele dagen geleden is volgelopen met latex. Het gaat om een sloot tussen Hasselt en de Zwolse wijk Stadshagen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft monsters genomen. In de loop van de week worden de uitslagen verwacht.

De sloot liep vol met latex door een lekkage bij het bedrijf Condor Grass, even verderop. Bij het bedrijf wordt kunstgras geproduceerd.

Twee monsters

Er zijn twee verschillende monsters genomen. Enerzijds een monster uit het oppervlaktewater. Dat is het water in de vervuilde sloten, meldt een woordvoerder van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Van het water in de sloten, stelt het waterschap dat er 'geen acuut gevaar' voor het oppervlaktewater bestaat. "Maar aan de andere kant is het wel erg zichtbaar voor de omgeving en kan het voor onrust zorgen, zo’n witte waas. Die onrust willen we natuurlijk voorkomen." Daarom communiceert het waterschap ook met de boeren in het gebied en worden zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Licht door water

"Waar we nu vooral op letten is het doorzicht van het water. Dit geeft een indicatie aan van de hoeveelheid licht dat er door het water kan. En dat is weer van invloed op het eco-systeem", aldus een woordvoerder van het waterschap.

Ecologen van het waterschap kijken mee met de ontwikkelingen. "De vraag is: wanneer kan het afdammen van de bergingsvijver weer stoppen, zodat de vijver weer in verbinding komt te staan met het watersysteem in Mastenbroek. Op die manier kunnen we zowel de bergingsvijver als de sloten doorspoelen met vers water waardoor de latexstoffen die nog in het water zitten, verdunnen en op den duur zullen verdwijnen."

Bergingsvijver

Naast een monster van het oppervlaktewater is eveneens een monster genomen van het eveneens vervuilde water dat de afgelopen dagen uit de bergingsvijver van het bedrijf is gezogen en is opgeslagen in grote buffertanks en Als uit de resultaten van het monster van het opgezogen water in de buffertanks blijkt dat die voldoen aan de lozingsnormen, dan kan dit water naar de rioolwaterzuivering in Zwolle.