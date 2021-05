Achtergrondzangeres Jeangu Macrooy over songfestival: "Toffe ervaring maar wel even in shock"

Vrienden zijn ze, door dik en dun. Eigenlijk meer dan dat: broer en zus zelfs. Daarom was het ook niet gek dat A Mili afgelopen zaterdag samen met Jeangu Macrooy op het podium stond in Ahoy in Rotterdam tijdens het Eurovisie Songfestival. Dat de eindklassering minder hoog was dan gehoopt, is een teleurstelling. Maar intussen heeft A Mili die net als Jeangu Macrooy in Enschede studeerde, ook al veel positieve reacties gehad.

"Eigenlijk zijn we nog niet bijgekomen", zegt A Mili, drie dagen nadat ze samen met Jeangu en zijn tweelingbroer het nummer Birth Of A New Age zong. "Het was een hele toffe ervaring. Heel fijn om nu even rustig na te kunnen denken over alles wat er is gebeurd." Lange dagen waren het, 's ochtends al om half negen in de visagie om pas weer ruim na middernacht naar bed te kunnen. "Om de volgende dag alles weer te herhalen."

We waren wel even in shock

Maar de zangeres kijkt er met een positief gevoel op terug, zoals ook Jeangu Macrooy na de teleurstellende 23-ste plaats vooral positiviteit uitstraalde terwijl die eindklassering toch een flinke teleurstelling was. "We waren wel even in shock dat er van uit de wereld niet gekozen was voor het nummer en ik denk dat Jeangu ook meer verwacht had."

De winst zit 'm voor A Mili, dat Macrooy in het nummer in Sranantongo zong, een taal die lang werd onderdrukt, die ooit ontstond op de plantages in Suriname. "Nu krijgen we zoveel mooie berichten van mensen. Dat het ze heeft geraakt en dat het iets heeft gedaan. Ik denk dat het voor een artiest belangrijk is dat jouw muziek vooral mensen raakt en in beweging laat komen."

Dankbaarheid

Natuurlijk hadden ze graag willen winnen. "Maar we krijgen nu veel dankbaarheid in berichten op het internet. Dan wil je wel zo'n prijs winnen. Italië had een geweldig nummer, maar we krijgen wij ook de dankbaarheid en de 'awareness' van mensen voor ons nummer en dat doet ons ook echt goed."

Hoewel de Nederlandse delegatie bleef lachen, was er wel degelijk sprake van teleurstelling. "Maar de show must go on", zegt A Mili. Voor haar geldt dat zeker. Voorlopig laat ze Jeangu Macrooy even los en richt ze zich op haar eigen carrière. De tweede helft van dit jaar komen haar eigen nummers uit.