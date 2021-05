Vitens wil uit eigen vermogen investeren om drinkwatervoorziening in de toekomst veilig te kunnen stellen

Nu is het voor Vitens onmogelijk om eigen vermogen op te bouwen, omdat dit wordt gezien als winst die terug moet worden gegeven aan de klant. Daarom is het bedrijf gedwongen geld te lenen bij banken. Door deze leningen ontstaat de mogelijkheid dat de solvabiliteit, de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te veel daalt en onder het door financiers vereiste minimumniveau duikt.

Hierdoor wordt het voor Vitens lastiger om financiering aan te trekken. En het zorgt voor hogere rente- en financieringskosten en geeft dus meer financiële risico's en grotere onzekerheden.

Dat zou kunnen betekenen dat we niet meer altijd voor iedereen onbeperkt drinkwater kunnen leveren. Woordvoerder Vitens

Grote gevolgen

De gevolgen kunnen groot zijn, stelt een woordvoerder van Vitens. "Als we onvoldoende investeringsruimte hebben, kunnen noodzakelijke investeringen in de toekomstige drinkwatervoorziening in gevaar komen. Dat zou kunnen betekenen dat we niet meer op alle momenten voor iedereen onbeperkt drinkwater kunnen leveren. Dat is op dit moment nog niet aan de orde; ook tijdens de hete zomer van vorig jaar is er 24 uur per dag drinkwater uit de kraan gekomen."

Het was een bijzonder jaar voor Vitens, schrijft het bedrijf in het jaarverslag "Onze klanten verbruikten veel water door het warme voorjaar en de hete zomer", aldus CFO Marike Bonhof. "Daarnaast hadden we te maken met de coronacrisis."

Gebruik water flink toegenomen (Foto: Archief RTV Oost)

De financieel directeur vervolgt: ". De komende jaren willen we die zekerheid blijven bieden, maar bijvoorbeeld door de gevolgen van klimaatverandering zullen we vaker rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden. Het is belangrijk dat we de noodzakelijke investeringen kunnen blijven doen om voor de toekomst de levering veilig te stellen. Zodat schoon kraanwater vanzelfsprekend kan blijven.”

We moeten noodzakelijke investeringen kunnen blijven doen zodat schoon kraanwater vanzelfsprekend kan blijven. Marike Bonhof, CFO Vitens

Vitens geeft in het jaarverslag aan dat het bedrijf staat voor enorme investeringen om de drinkwatervoorziening op peil te houden. Vorig jaar gaven de aandeelhouders van Vitens steun aan een omvangrijk investeringspakket dat de komende jaren nodig is om uitdagingen als klimaatverandering en een stijgende watervraag het hoofd te bieden.

Forse investeringen

Vitens investeerde 164 miljoen euro in 2020. Dat is fors meer dan de 143 miljoen euro een jaar eerder. Klanten merken overigens weinig van deze toename; de jaarnota voor een gemiddelde klant steeg in 2020 licht door een verhoging van het drinkwatertarief van 0,04 eurocent per kubieke meter.

Om investeringen te kunnen doorzetten, is het volgens Vitens nodig dat er een aanpassing komt van de tariefreguleringsmethode die de overheid hanteert, de zogeheten WACC (weighted average cost of capital). Volgens Vitens brengt de toegepaste berekeningsmethode toekomstige investeringen in gevaar. Want er is geen ruimte om eigen vermogen op te bouwen.

Nog geen besluit

Zonder aanpassing van de huidige WACC staat de financierbaarheid van de investeringen voor de toekomst onder druk. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft de minister gevraagd om in overleg te gaan met drinkwaterbedrijven en aandeelhouders om te komen tot een aanpassing van de WACC. Het demissionaire kabinet heeft hierover nog geen besluit genomen.

Volgens Jelle Hannema, directievoorzitter van het drinkwaterbedrijf, is er een verandering nodig in de manier waarop we in Nederland omgaan met water. Zowel met het drinkwater als met de waterbronnen, de rivieren en het grondwater. “Klimaatverandering, droge perioden, maar ook extreem natte perioden, vragen dat wij ons watersysteem verduurzamen. Momenteel is er op sommige plekken een disbalans in het watersysteem waardoor de negatieve impact op de omgeving te groot is", aldus Hannema

Alleen door samen te werken, zorgen we dat er in de toekomst genoeg water is voor landbouw, natuur en drinkwaterwinning. Jelle Hannema, directievoorzitter Vitens

Vitens lanceerde strategie 'Elke druppel duurzaam' (Foto: Archief RTV Oost)

Vitens lanceerde eind 2020 haar nieuwe strategie ‘Elke druppel duurzaam’. Om dit te bereiken is meer samenwerking nodig tussen verschillende partijen. "Alleen door samen te werken, zorgen we dat er in de toekomst genoeg water is voor landbouw, natuur en drinkwaterwinning zonder dat deze maatschappelijke functies elkaar in de weg zitten", zegt Hannema.

Intensiveren

Vitens stelt dat het bedrijf de afgelopen jaren het voortouw heeft genomen voor verschillende samenwerkingen die zich richten op het hervormen van het watersysteem en het verminderen van het waterverbruik. "Dit zullen we de komende jaren nog verder intensiveren. Maar we kunnen dit niet alleen. Er ligt hier een verantwoordelijkheid voor alle betrokken partijen", aldus Hannema.