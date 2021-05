Kunstwerk 'The Whitehouse Rat' van Banksy brengt recordbedrag van 380.000 euro op

Het straatkunstwerk "The Whitehouse Rat" van Banksy, het grootste kunstwerk van de Britse straatkunstenaar, heeft vanavond op een veiling in Zwolle 380.000 euro opgebracht; een Engelsman bood uiteindelijk het meest. Veilingmeester Richard Hessink hamerde het kunstwerk, gemaakt op een stuk muur van drie bij drieënhalve meter, als onderdeel van een hele serie stukken. De totale opbrengst van de veiling was 2,3 miljoen euro.

Kunstwerken van Banksy werden in Nederland slechts twee keer eerder geveild, beide keren door Hessink. Bij deze eerdere veilingen bleef de teller hangen op maximaal 170.000 euro. Daar gingen de bieders vanavond dus ruimschoots overheen. Na een minutenlange strijd viel de hamer uiteindelijk op een bod van 380.000 euro.

Grootste ooit

Het kunstwerk "The White House Rat" is de grootste afbeelding die Banksy ooit in de openbare ruimte heeft achtergelaten. Oorspronkelijk was het kunstwerk, dat Britse kunstenaar in 2004 op de muur van het vroegere café The White House in Liverpool heeft gemaakt, zo'n negen en halve meter hoog en zes meter breed.

"Maar het onderste gedeelte van de rat was geschilderd op hout, en die wand heeft de tand des tijds niet overleefd", zegt Hessink. De Zwolse veilingmeester heeft de afgelopen tijd veel moeite moeten doen om het kolossale kunstwerk in Zwolle te krijgen. Het is uit de muur in Liverpool en vervolgens naar Zwolle getransporteerd. Daar werd het per kraan in De Koperen Hoogte - waar Hessink zetelt met zijn veilinghuis - gehesen. En nu een Engelsman het blijkt te hebben gekocht kan het stuk dus weer terug de Noordzee over.

Naast dit topstuk gingen er vanavond nog meer Banksy's onder de hamer. Behalve enkele prenten sprong vooral het kunstwerk Secured eruit. Dit sjabloon- en spuitwerk, dat de kunstenaar op een houten paneel maakte tijdens dezelfde Biënnale in 2008 kreeg dankzij Hessink een nieuwe eigenaar. De muurschildering, destijds een openbare aanklacht tegen de inzet van onderbetaalde werknemers uit het Oostblok, leverde 170.000 euro op.