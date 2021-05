Ron Jans haalt Jeffrey de Visscher bij technische staf FC Twente

"Ik ben blij dat ik deze stap ga maken", zegt De Visscher. "Sinds 2015 heb ik verschillende teams van de academie getraind, de laatste jaren in combinatie met het trainerschap bij amateurclub Achilles'12. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de verdere sportieve ontwikkeling van FC Twente. Het is altijd mijn wens geweest om fulltime bij een eredivisieclub aan te slag te gaan. Dat dit bij FC Twente kan maakt het extra mooi."

Verdere professionalisering

Technisch directeur Jan Streuer over het aanstellen van De Visscher: "In het kader van verdere professionalisering hebben we de Technische Staf uitgebreid met een assistent. Het is mooi dat we die functie met Jeffrey de Visscher hebben ingevuld. Hij is jarenlang trainer geweest bij de academie en heeft daar veel ervaring opgedaan. Hij is daardoor ook goed op de hoogte van de werkzaamheden bij FC Twente. Naast dat hij veel individuele trainingen gaat verzorgen, gaat hij een belangrijke rol spelen tussen de FC Twente/Heracles Academie en de club, daarvoor is hij uitermate geschikt."