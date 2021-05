Protesten met lange linten in Borne en in Rijssen tegen windmolenplannen

De windmolens zijn een particulier initiatief van de familie Kristen uit Ambt Delden, in samenwerking met Pure Energie. Het plan voor de windmolens stamt al uit 2017. Al vanaf het begin werd een participatietraject opgestart door de initiatiefnemers van de windmolens.

Wassen neus

Maar volgens de actievoerende omwonenden is het participeren een wassen neus: "Het had het karakter van een voorlichtingsbijeenkomst, we stapten op een rijdende trein waarvan de bestemming al was bepaald," legt Gerard Sleumer van de omwonenden uit.

Op het Rheineplein voor het gemeentehuis overhandigd Sleumer de petitie met handtekeningen aan burgemeester Pierik van Borne. Sleumer hoopt dat Borne stelling neemt tegen het plan. In de raadsvergadering komt het onderwerp zijdelings aan bod, mede door een motie die de VVD-fractie wil indienen.

Buurgemeente

De vergunningsaanvraag voor de windmolens is nog niet gedaan, pas dan kan er officieel bezwaar door omwonenden worden ingediend. Overigens moet de vergunningsaanvraag ingediend worden in buurgemeente Hof van Twente, omdat de windmolens daar hun plek krijgen.

In heel Twente zijn protesten tegen de komst van windmolens, dat erkent Sleumer ook. "Het is niet zo dat wij tegen windenergie zijn, maar in dit geval is de locatie alleen gekozen omdat er door de initiatiefnemers op deze plek geld verdiend kan worden. Dat daardoor duizenden omwonenden in hun woongenot worden aangetast is klaarblijkelijk van onderschikt belang."

Protest in Rijssen (Foto: RTV Oost)

In Rijssen gingen ook mensen de straat op om een lint te vormen en met een lang spandoek de weerzin tegen windturbines kenbaar te maken. Het protest is opmerkelijk, want de besluitvorming in Rijssen-Holten moet nog beginnen.