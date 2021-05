Zwolle verbiedt na jarenlange discussie het oplaten van ballonnen

Een ballon met helium oplaten tijdens een herdenking of een wedstrijdje onder schoolkinderen wier ballon het verst komt. In Zwolle mag het binnenkort niet meer. Arjan Spaans van CDA Zwolle diende samen met D66, SP en de PvdA een amendement in. Dat werd gesteund door GroenLinks en de ChristenUnie.

'Gevaar voor natuur en dier'

Volgens Spaans vormen neerkomende ballonnen een gevaar voor natuur en dier. Vogels en vissen kunnen het plastic aanzien voor voedsel of raken verstrikt in de linten. Vóór de raadsvergadering zei Spaans: “De ballonnendiscussie is in Zwolle al vaker gevoerd. Al jarenlang vangen we echter bot op dit gebied." Tot vandaag.

Swollwacht stemde tegen het amendement en noemt de handhaafbaarheid van het verbod een probleem. Ook de VVD stemde tegen. "Bij een kinderfeestje in je achtertuin is het nu verboden als een ballon de lucht in gaat. Dat vinden we niet proportioneel", aldus VVD-fractievoorzitter Johran Willegers.

Ontmoedigingsbeleid

Wethouder René de Heer (VVD) noemt het jammer dat het ontmoedigingsbeleid dat de gemeente nu hanteert geen eerlijke kans krijgt. "Met de huidige coronatijd is het aantal evenementen dat heeft plaatsgevonden ongeveer tot het nulpunt gedaald en hebben we dat ontmoedigingsbeleid niet kunnen proberen."

In de steden Kampen en Deventer is het oplaten van ballonnen al een tijdlang verboden. En nu volgt dus ook de provinciehoofdstad. “Een verbod laat zien dat de natuur voor Zwolle écht van waarde is”, concludeert Spaans.