‘‘Sabotage door Banksy’’: technische problemen bij veiling kunstwerken in Zwolle, vanavond herkansing

‘‘We have technical problems, a heavy failure in the system’’, communiceert veilingmeester Richard Hessink gisteravond meteen richting potentiële kopers van over de hele wereld. Hij blijft nog redelijk kalm en optimistisch wanneer blijkt dat de techniek het af laat weten. ''Banksy saboteert de boel'', wordt er gegrapt. Maar de veilingmeester geeft tegelijkertijd aan te balen en de situatie 'erg vervelend' te vinden.

Na afloop reageert veilingmeester Richard Hessink op de situatie:

'Vanmiddag deed alles het nog'

Hessink vertelt dat er die dag een veiligheidscheck was gedaan voor de onlangs vernieuwde website, waardoor er een storing in het systeem moet zijn gekomen. ''Vanmiddag deed alles het nog. Dit kun je niet voorkomen.'' Even werd er getwijfeld over het wel of niet door laten gaat van de veiling. ''We hadden biedingen staan, maar als vervolgens niet iedereen mee kan bieden...dan krijg je echt gedoe. Daar gaan de eigenaren ook niet blij mee zijn.''

De serieuze bieders komen vast weer terug, die willen het graag hebben Richard Hessink, veilingmeester

Belangstelling voor de veiling was er in ieder geval genoeg. Tweehonderd geïnteresseerden waren online, waaronder bieders uit Japan, India, Amerika, Polen, Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Komen deze vanavond allemaal weer terug? ''We zullen er nooit achter komen wie we verliezen. Waarschijnlijk een paar. De serieuze bieders komen vast weer terug, die willen het graag hebben.''

Het beeld blijft op zwart tijdens de veiling gisteravond in De Koperen Hoogte (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

De telefoon van alle medewerkers staat roodgloeiend. Er wordt snel een persbericht geschreven door Hessink. ''We hebben nu de tijd om alle belangstellenden excuses aan te bieden en uit te nodigen voor de veiling op woensdagavond. Wie weet is dit ergens een voordeel: we komen dubbel in het nieuws, misschien zorgt dat voor nieuwe kopers.''

Miljoenen

De veilingmeester noemt zijn veilinghuis ook wel 'De Banksy-specialist van Europa'. Dit moet de derde veiling worden met werken van de anonieme straatkunstenaar. Het wereldberoemde 'The Whitehouse Rat' is veel geld waard. ''Miljoenen. Dat is de waarde. Zonder de Pest Control verwacht ik een bedrag van tussen de vier en vijf ton opbrengst.''

Zonder de Pest Control verwacht ik een bedrag van tussen de vier en vijf ton opbrengst Richard Hessink, veilingmeester

Die Pest Control is de enige authenticiteitsautoriteit die de mysterieuze Britse kunstenaar zelf erkent. "Hij wil niet dat zijn street art geveild wordt", verklaart Hessink. Op de vele werken die Banksy in de openbare ruimte maakte, rust geen copyright. De opbrengst gaat dus naar degene die het stuk muur kocht.

Er komen meer werken van Banksy onder de hamer. ''In totaal zeven originele werken van verschillende locaties, zoals een elektriciteitskastje. Plus twee prints.'' De bekendste hiervan is 'Secured'. Daarnaast kan er worden geboden op onder andere werken van graffiti-artiest BLEK le RAT en van kunstenaar Dali.

Gewaagde verhuizing

In 2004 maakte Banksy 'The Whitehouse Rat' op de gevel van de Whitehouse Pub in Liverpool, tijdens de biënnale in de West-Engelse stad. Een deel van drie bij drieënhalve meter muur kon worden veiliggesteld, de rest was weggerot. Begin april van dit jaar kwam het kunstwerk vanuit Engeland naar Nederland. Zo makkelijk ging dat allemaal nog niet, want het stuk muur paste niet door de deur van veilinghuis Hessink’s in De Koperen Hoogte.