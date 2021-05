Flinke stijging aantal professionele zangers en zangeressen in Overijssel

Emma Boertien uit Almelo deed mee aan The Voice of Holland. (Foto: Patrick Harderwijk)

Het aantal professionele zangers en zangeressen in Overijssel is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Bij de Kamer van Koophandel staan nu vijftig mensen meer ingeschreven als zanger of zangeres dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

Het aantal mensen dat zich als zanger of zangeres heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is de afgelopen vijf jaar flink gestegen, ook in Overijssel. Onze provincie telt er nu vijftig meer dan in 2016, een toename van 39 procent. Landelijk groeide het aantal beroepsvocalisten nog een stuk harder, met bijna vijftig procent.

Geen profs

In Overijssel steeg het aantal zangers en zangeressen de afgelopen vijf jaar het hardst in Enschede met zo'n 48 procent. Daarnaast telt Overijssel ook nog best veel gemeenten waar helemaal geen professionele zangers of zangeressen wonen. Dan gaat het om Staphorst, Ommen, Tubbergen en Haaksbergen. In Zwartewaterland nam het aantal professionele vocalisten juist af. Net als in Hardenberg.

Wil jij weten hoeveel professionele vocalisten in jouw gemeenten wonen, kijk dan op onderstaand kaartje

De Kamer van Koophandel denkt dat de toename te maken heeft met het Duncan Laurence-effect en de populariteit van zangprogramma's als The Voice of Holland. "Mensen zien Duncan Laurence het Songfestival winnen en willen dit ook”, licht Will Maas, voorzitter van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB), toe.

Amateurzangers

De NTB, onderdeel van de Kunstenbond, ondersteunt artiesten op bijvoorbeeld juridisch vlak. Voorzitter Maas herkent de groei van het aantal ondernemende zangers. “Bekende tv-programma’s als The Voice of Holland, X-Factor en Idols hebben de interesse gewekt van amateurzangers waardoor het aantal vocalisten stijgt. Maar ook de verplichting om je te laten registreren als ondernemend uitvoerend artiest, vanwege bezuinigingen in de kunstsector, heeft de aantallen laten groeien.

Maar kunnen al die nieuwe zangers en zangeressen ook zingen? "Als maar genoeg mensen meedoen, komen er zeker pareltjes boven drijven.”