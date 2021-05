Twee keer zoveel meldingen van cybercrime in Overijssel, vooral in Zwolle veel slachtoffers

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn in Overijssel twee keer zoveel meldingen gedaan van cybercriminaliteit als tijdens dezelfde periode in 2020. Ten opzichte van 2019 is het aantal meldingen van online misdrijven, zoals phishing of WhatsApp-fraude, zelfs verachtvoudigd.

Dat blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl, gebaseerd op cijfers afkomstig van de politie. Cybercriminelen

Zwolle

In totaal werden de afgelopen vier maanden 332 cybercrimemeldingen gedaan door Overijsselaars. Bijna één op de vijf slachtoffers woont in Zwolle (62 meldingen). Vanuit Deventer kwamen daarna de meeste meldingen binnen, met 39 incidenten.

Enkel in de gemeente Twenterand vielen dit jaar nog geen slachtoffers van internetcriminaliteit. In Losser en Tubbergen werden in totaal negen meldingen van cybercriminaliteit gedaan, terwijl de gemeenten een jaar eerder nog cybercrime-vrij waren.

Stijging

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar was er in de helft van de Overijsselse gemeenten minstens een verdubbeling van het aantal digitale misdrijven. Vooral in Zwolle nam het aantal cybercrimes toe: van 14 naar 62 meldingen.

Ook in Hardenberg (van 9 naar 38 meldingen) en Dalfsen (van 1 naar 23 meldingen) sloegen criminelen online toe. In Deventer en Hengelo nam het aantal cybercrimemeldingen juist af ten opzichte van een jaar eerder.

Landelijke trend

Met de stijging loopt Overijssel in de pas met de rest van het land. In heel Nederland werden in de eerste vier maanden van dit jaar ruim 5000 meldingen gedaan van cybercrime, dat zijn 78 procent meer incidenten dan vorig jaar. Ten opzichte van 2019 is zelfs een verviervoudiging te zien.

Ook slaan internetcriminelen in steeds meer gemeenten toe. Waar twee jaar geleden van januari tot en met april nog in 109 gemeenten geen meldingen waren van internetcriminaliteit, is dat dit jaar in nog maar negen gemeenten.