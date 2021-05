Vermiste kat Gizmo uit Hengelo na maanden teruggevonden in Amsterdam: "Ongelofelijk"

David kan het nog nauwelijks geloven. Zijn geliefde viervoeter liep in februari dit jaar vanuit de wijk Hasseler Es weg. "Het is een mannetje en voorjaar, dus we dachten dat hij achter de vrouwtjes aan was." Samen met zijn vrouw en vier kinderen hoopte David dat de kater vanzelf terug zou komen.

Maar toen Gizmo na een maand nog niet terug was, besloot David oproepjes op social media te plaatsen. De familie Snoeij krijgt meerdere berichtjes van mensen die denken de kater te hebben gezien, maar telkens bleek het vals alarm. "Op een gegeven moment dachten we dat het einde oefening was."

Geamputeerde staart

David en zijn gezin vreesden dat Gizmo was aangereden, dat was namelijk al eens eerder gebeurd. "Hij is één keer eerder weggelopen, toen werd hij aangereden. Daarom is zijn staart gedeeltelijk geamputeerd. Daarna hebben we alle vier katten laten chippen."

En die chip heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Gizmo na tweeënhalve maand kon worden herenigd met zijn baasje. De viervoeter werd namelijk teruggevonden op de Prinsengracht in Amsterdam, nadat een aantal jongeren de dierenambulance had ingeschakeld.

Amsterdam

De vrijwilligers wisten via de chip te achterhalen dat David de baas was van de zwarte kater. "Ze dachten dat iemand verhuisd was van Hengelo naar Amsterdam en vergeten was de informatie te veranderen, maar ze hadden een onderbuikgevoel", vertelt David.

Na wat online onderzoek stuitten de medewerkers op een bericht van David waarin hij mensen vroeg uit te kijken naar Gizmo. En dus belden ze de Hengeloër om te vertellen dat zijn huisdier was gevonden. "Het is toch ongelooflijk. Die kat is onverwoestbaar", vertelt David enthousiast.

Tekst gaat verder onder de foto.

Kater Gizmo was ruim 2 maanden vermist (Foto: David Snoeij)

Hele reis

Hoe Gizmo in Amsterdam terecht is gekomen? De dierenambulancemedewerkers denken dat de kater per ongeluk in een busje is gesprongen en zo in de hoofdstad van ons land terecht kwam. "Dat zou goed kunnen. Hij is in ieder geval niet gelopen, want daar zag hij er veel te goed voor uit."

Of de viervoeter ook daadwerkelijk een lift heeft genomen, blijft onduidelijk. David is allang blij dat zijn geliefde huisdier is gevonden. Nadat hij werd gebeld door de vrijwilligers sprong hij gelijk in de auto. "Je denkt: dit kan niet. Hoe komt 'ie nou in Amsterdam? Maar ik ben gelijk die kant op gegaan."

Ontmoeting

Samen met zijn vrouw en jongste dochter haalden ze Gizmo op. Die ontmoeting staat nog op het netvlies van David gebrand. "De nachtdienst heeft heel even geslapen en zijn toen teruggekomen om erbij te zijn. Het was echt een kippenvelmomentje."

David vervolgt trots: "Vooral ook omdat hij bij ons is geboren. Dat maakt het extra speciaal. Die kat heeft echt meer dan negen levens."

Bekijk hier het weerzien tussen de kater en zijn baasjes.