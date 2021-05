Technisch manager Borgardijn vertrekt bij PEC Zwolle Vrouwen

Borgardijn was vanaf de oprichting al betrokken bij PEC Zwolle Vrouwen. Eersts als assistent-trainer, later ook als hoofdtrainer. Vervolgens ging hij het beloftenteam trainen en werd hij ook technisch manager van de vrouwentak.

Ontwikkeling

Technisch manager Mike Willems van PEC Zwolle roemt Borgardijn om zijn rol bij de ontwikkeling die het vrouwenvoetbal in Zwolle heeft doorgemaakt. "Het is hier echt vanaf nul begonnen. Dat je dan ruim tien seizoenen later met ontzettend veel eigen opgeleide spelers in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen speelt is uiterst knap en iets waar we als club trots op mogen zijn, net als de succesvolle samenwerking met het Centre for Sports and Education."

Vol stadion

"Ik kijk in ieder geval met veel plezier terug op elf jaar PEC Zwolle en wens iedereen binnen de club alle succes", laat Borgardijn weten. "Ik hoop hier nog eens in een vol stadion te zitten om naar een wedstrijd van PEC Zwolle Vrouwen te kijken. Dat gun ik iedereen die zich inzet voor de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal."