Verdachte moordaanslag Zwolse drugsvete: "Ik dacht, waar de fuck ben ik in beland!?"

Jaemy en zijn broer Joery zijn bekenden van twee vermeende drugsbazen in de stad, "er zijn familiebanden". Joery werd naar eigen zeggen eens gevraagd of hij niet een keertje drugs kon rondbrengen. Hij stemde in, "ik kon moeilijk een verzoek van een familielid weigeren." Jaemy volgde korte tijd later.

24/7

Voor Joery bleek het drugs dealen te zwaar, "ik had er nog een normale baan naast". Hele nachten doorhalen was niet te combineren met zijn werk in de botenbouw en jonge gezin. Na korte tijd kapt Joery er dan ook mee. Maar Jaemy gaat door. "Ik was er 24/7 mee bezig", zegt hij. Opvallende woordkeus, want de lijn waarop gebruikers hun drugs kunnen bestellen heet 'Ali24/7'.

Schuld

Maar echt geld verdienen met dealen lukt Jaemy niet. Bij de vermeende bazen, twee Afghaanse broers waar onlangs 13 en 19 jaar celstraf tegen is geëist, heeft hij schulden. "Ze hadden een scooter voor me betaald en die schuld moest ik inlossen." Maar dat lukte voor geen meter. Volgens hemzelf, omdat hij werd 'genaaid' door de Afghanen en hun veronderstelde bedrijfsleidster Het Meisje. "Dan zeiden ze dat ik voor 500 euro aan drugs meekreeg. Maar aan het einde van de rit, had ik maar 400 euro van gebruikers ontvangen. Ik kreeg nooit tijd om na te tellen wat ik aan drugs meekreeg. De schuld werd alleen maar groter."

Het verspreidingsgebied van de drugsbende is groot, de hele regio rondom Zwolle wordt door hen bediend. "Naast mij waren er meer dealers op pad", zegt Jaemy. "In een maand tijd bracht alleen ik al een halve kilo coke rond." Met meerdere dealers is de optelsom dan al gauw meerdere kilo's per maand.

Moordaanslag Stadshagen

De vermeende bazen hebben ruzie met een plaatsgenoot, Emin. Waarschijnlijk is het een conflict in het drugsmilieu. In 2019 loopt dat uit de hand. In de wijk Holtenbroek gaan ze met elkaar op de vuist. Een tijdje later is er een moordaansalg op één van de Afghaanse broers. Die wordt in de naastgelegen kinderrijke wijk Stadshagen beschoten met tientallen kogels. Hij raakt slechts lichtgewond. Volgens justitie is het daarna tijd voor wraak, Emin moet eraan.

De auto van een van de Afghaanse broers werd bij de moordaanslag ook geraakt (Foto: News United - Stefan Verkerk)

GPS-zender

Een van de loopjongens van de Afghaanse bazen wordt gevraagd een gps-zender te halen bij een Brabantse spyshop. Jaemy moet het ding onder de auto van doelwit Emin plakken. "Het Meisje heeft me opgepikt", zegt Jaemy. "Ik ben bij haar achterop de scooter gestapt. In Holtenbroek kreeg ik uit haar handen die zender. Zij deed hem aan, dacht ik. Vervolgens ben ik naar de BMW van Emin gelopen. Ik kreeg nog een berichtje dat er een wandelaar aankwam, toen heb ik me verstopt. Even later heb ik de zender onder de auto bevestigd."

Als Jaemy en Het Meisje thuiskomen, blijkt de zender helemaal niet aan te staan. "We zijn toen weer teruggegaan en ik heb 'm alsnog aangezet", zegt Jaemy. Hij zegt niet te hebben geweten dat het gps-apparaat onder de auto moest om een moord op Emin voor te bereiden. "Mij was verteld dat het was om Emin in de gaten te houden. Er was angst dat hij opnieuw zou proberen om een van de Afghaanse broers te doden. Op deze manier konden we hem in de gaten houden. Als ik had geweten dat het was om een moord voor te bereiden, had ik nooit meegewerkt."

Moordaanslag Holtenbroek

Ondertussen is de groep van de Afghanen op zoek naar een nieuwe auto. "Ik dacht, omdat één van onze auto's waarmee gedeald werd, in beslag was genomen", zegt Jaemy. Hij krijgt vervolgens opdracht om een rode Renault Clio te gaan halen in Den Haag. Achteraf blijkt het een gestolen wagen te zijn. "Ik heb hem geparkeerd bij het huis van mijn toenmalige vriendin", zegt Jaemy. "Middenin de nacht stonden ineens Het Meisje en een van de Afghanen op de stoep. 'We gaan en eindje rijden', zei hij." Het Meisje bleef achter bij het huis van Jaemy's vriendin.

"We gingen rondjes rijden, ik dacht om de auto te proberen." Zo reden ze onder meer door de wijk Wipstrik, specifieker, in de Abel Tasmanstraat. In die straat wonen goede bekenden van Emin. "Daarna reden we naar Holtenbroek." In die wijk rijden ze eerst langs het huis van Emin en daarna door naar een winkelcentrum. "Toen kreeg ik een bivakmuts in m'n handen. Die moest ik opdoen", zegt Jaemy. De Afghaanse broer die volgens Jaemy achterin de auto zit, heeft ook een dergelijke muts opgedaan. "Ik zag dat hij een wapen vast had. Volgens mij een Kalasjnikov. Hij zei 'rijden'!" Jaemy zegt dat hij opnieuw naar het huis van Emin moest rijden. "Ik had inmiddels wel door wat er zou gaan gebeuren. Maar wat kon ik doen? Er zat iemand op de achterbank met een kort lontje en een machinegeweer."

Politieonderzoek bij het busje van Emin, na de aanslag op zijn leven (Foto: News United - Stefan Verkerk)

"Waar de fuck ben ik in beland!?"

Als Jaemy de Renault in opdracht naast een busje parkeert, schiet zijn Afghaanse bijrijder op Emin die in het busje zit. "Ik dacht, waar de fuck ben ik in beland!?" Jaemy's bijrijder schiet één keer, dan hapert het wapen. "Ik reed toen weg", zegt Jaemy. "Maar de Afghaan riep dat ik moest stoppen." Vervolgens knallen de ruiten van de Clio er uit. Emin had inmiddels zelf een wapen gegrepen en schiet op de Renault. "Toen ben ik weggereden", zegt Jaemy.

Ze parkeren de auto aan de rand van het Marsbos in Zwolle-zuid. Het ding zit vol kogelgaten. "Later kreeg ik een bericht dat de wagen in de fik moest." In de fietstas van zijn toenmalige vriendin zit een jerrycan benzine. "Ik heb mijn broer Joery gebeld. Die heeft me afgezet bij de Clio. Vervolgens ben ik met een rotgang naar de IJsselcentraleweg gereden. Daar heb ik benzine over en in de Clio gegoten en het ding in de fik gezet." Bij de ontbranding van de vloeistof verschroeit Jaemy zijn haren.

Joery heeft geen idee wat hij ziet. "Ik heb hem gezegd, het is beter dat je het niet weet", zegt Jaemy. Maar als Joery de volgende dag het nieuws bekijkt, weet die ook genoeg.

Genaaid

Als de Afghaanse broers worden opgepakt, gaat Jaemy nog een tijdje door met drugsdealen, totdat ook hij de cel in moet. Bij de eerste verhoren houdt hij de kaken nog op elkaar, maar bij het zesde verhoor vertelt hij de recherche zijn verhaal. "Ik dacht dat die gasten m'n vrienden waren. Maar ze hebben me alleen maar genaaid. Alles wat ik er aan heb overgehouden is verdriet en ellende. Ik was een loopjongen in de tang."

Justitie houdt er rekening mee dat Jaemy openhartig is geweest. De officier van justitie wil dat hij 5 jaar achter de tralies verdwijnt. Tegen z'n broer Joery is een werkstraf geëist voor drugs dealen. De rechtbank doet halverwege volgende maand uitspraak tegen hen, maar ook tegen de vermeende Afghaanse kopstukken en de veronderstelde bedrijfsleidster 'Het Meisje'.