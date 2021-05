Corona in Overijssel buigt goede kant op: afname van 35 procent in Twente

De coronacijfers in Overijssel gaan de goede kant op. In Twente nam het aantal coronabesmettingen afgelopen week met 35 procent af. Ook in IJsselland daalt het aantal besmettingen, al is de daling minder hard dan in Twente.

Twente telde in een week tijd 1089 nieuwe besmettingen, in IJsselland waren het er 770. "We zijn flink aan het dalen als Twente", zegt Samantha Dinsbach, directeur van de GGD Twente. "We hebben in deze pandemie nog niet eerder zo'n sterke afname gezien."

Landelijk bedroeg de afname afgelopen week 29 procent. "Het beeld is positief, maar we moeten nog altijd voorzichtig zijn. We behoren nog tot de top drie waar de besmettingsgraad het hoogst is", zegt Dinsbach.

In de Twentse ziekenhuizen is het nog wel druk. "De situatie op de IC is stabiel, daar zien we nog niet een heel sterke daling", aldus Dinsbach.

Tienduizenden vaccinaties

In Twente zijn tot nu toe ruim 230.000 vaccinaties gezet. 77.566 Twentenaren zijn volledig gevaccineerd. "Het gaat hard met het uitnodigen van de mensen die zich kunnen melden bij ons voor vaccinatie, het gaat voorspoedig", zegt Dinsbach. Ze plaatst nog wel een kanttekening. "Eén prik brengt nog niet de bescherming. Dus houd je aan de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden."

"We kijken uit naar de persconferentie van morgen", zegt Patrick Welman namens de Veiligheidsregio Twente. In die persconferentie wordt naar verluidt aangekondigd dat musea, cafés en restaurants vanaf 5 juni weer open mogen. Het gat dan dus om binnenruimtes. Ook mogen er thuis dan weer vier bezoekers ontvangen worden. De terrassen, nu nog open tot acht uur 's avonds, mogen vanaf 5 juni dan open blijven tot tien uur 's avonds.