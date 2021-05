Zwolse vrijwilligers sussen al 25 jaar lang burenruzies: "Mooi dat je iets kunt oplossen"

Maar ook vóór coronatijd waren er burenruzies. In Zwolle opereren al 25 jaar vrijwillige buurtbemiddelaars om buren dichter tot elkaar te brengen. Zwolle was samen met Rotterdam de eerste gemeente waar deze bemiddelaars werden ingezet, nadat de aanpak vanuit Amerika kwam overwaaien. Zo'n driehonderd gemeenten, waaronder Enschede en Deventer, volgden en deze bemiddelende rol blijkt onmisbaar.

Stijging irritaties in coronatijd

In 2020 kwamen er volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ruim 20.000 meldingen van conflicten tussen buren binnen bij buurtbemiddelingsorganisaties. Daarmee nam het aantal meldingen landelijk met bijna 2500 toe. Deze stijging heeft volgens oud-wijkagent van Zwolle-West Alrik van den Berg voornamelijk te maken met het feit dat iedereen thuis zit.

Buurtbemiddelaars werken nauw samen met wijkagenten en woningbouwverenigingen. "Maar we opereren volstrekt neutraal", zegt bemiddelaar Marty Gieskes. "Ik denk dat mensen zich daardoor ook prettiger voelen om hun aan ons verhaal kwijt te kunnen. Wij zijn niet verbonden aan instanties."

Vrijwilligers Marty Gieskes en Henk Lobers over hun rol:

Gieskes is nu twee jaar vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Zwolle. "Ik vind het heel erg mooi dat je iets kunt oplossen voor mensen en ze na afloop zeggen: 'dit hadden we veel eerder moeten doen'." Volgens haar is een luisterend oor bieden en de juiste vragen stellen de sleutel om buren na een conflict weer dichter bij elkaar te brengen.

Groot succes

De Zwolse vrijwilligers weten waar ze mee bezig zijn en hebben cursussen en trainingen moeten volgen. Een onderzoek van de Open Universiteit naar de werking, impact en historie van buurtbemiddeling in Zwolle wijst uit dat deze methode een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van burgers. Daarnaast is het een effectieve manier om burenruzies aan te pakken. In twee derde van de zaken leidt buurtbemiddeling tot een positief resultaat; de conflicten worden opgelost.

Ga niet naar je buren als je helemaal over de rooie bent Buurtbemiddelaar Marty Gieskes

Volgens Gieskes is één tip daarin heel belangrijk: handel niet vanuit je emoties. "Ga niet naar je buren als je helemaal over de rooie bent. Dan is het belangrijk om eerst tot rust te komen."

'Samen oplossen'

Inmiddels weten Zwollenaren 'hun' buurtbemiddelaars te vinden. 25 jaar geleden was dat volgens vrijwilliger Henk Lobers wel anders. "Toen had je maar een paar casussen. Ik vond het in het begin ook wel moeilijk. Het is nu allemaal veel gewoner, maar mensen hadden toen het gevoel dat je binnendrong. Zij waren dit ook niet gewend."

Lobers is er al sinds 1996 bij. Al jarenlang is hij een trouwe kracht voor buurtbewoners, maar heeft door al dat bemiddelen zelf ook veel geleerd. "Ik heb goed leren communiceren en goed leren luisteren. Door te praten kun je verder komen. Dat merk ik bijvoorbeeld ook op m'n werk. Als je samen een conflict kunt maken, kun je hem ook samen weer oplossen."