Onderzoek naar 'bruut gedrag' badpersoneel van Twentse zwemschool

De klachten liegen er niet om. Kinderen die door badmeesters en -juffen op ruwe wijze kopje onder zouden worden geduwd en bij hun haren en zelfs keel worden gegrepen. Twee toezichthoudende sportorganisaties zijn een onderzoek begonnen. Ronald Zeevat, eigenaar van de particuliere zwemschool Zin in Zwemmen met meerdere vestigingen in Twente, zegt dit alleen maar toe te juichen. "We zien zo'n onderzoek met het volste vertrouwen tegemoet."

Ouders klagen met name over de methode van les geven. Daarbij zou het er dusdanig bruut en 'al drillend' aan toe gaan, dat kinderen huilend thuiskomen en dagen voor de volgende sessie totaal in de stress schieten en met geen mogelijkheid naar zwemles te krijgen zijn. "Mijn kind zit op zwemles en niet in het leger", aldus een ouder.

Klachtenregen

Eigenaar Ronald Zeevat en zijn zestien medewerkers van de particuliere zwemschool - die lessen organiseert in Enschede, Hengelo, Enter, Losser en Oldenzaal - hebben zich het hoofd gebroken waar de beschuldigingen vandaan komen. Ouders van zwempupillen hebben een speciale Facebookpagina gelanceerd met een hele duidelijke boodschap: de zwemschool moet een halt toe worden geroepen.

En op die Facebookpagina regent het klachten. Ouders die niet alleen hun kind van zwemles hebben gehaald, maar een aantal van hen zegt zelfs aangifte te hebben gedaan bij de politie. Met name één van de instructrices lijkt verworden tot kop van Jut; ze staat zelfs met een foto met een balkje voor haar ogen afgebeeld.

Triest jubileum

Dit jaar zou de zwemschool het jubileum vieren. Het was vorige maand namelijk exact 10 jaar geleden dat de eerste zwemschool de deuren opende. "Sindsdien groeien we alleen maar. Intussen tellen we 1.600 leerlingen", aldus Zeevat.

Maar sinds kort zit de directeur met de handen in het haar. Hij kent de aantijgingen aan het adres van hem en zijn team. "We zijn vorige week bij elkaar gekomen en hebben ons afgevraagd waar dit vandaan kan komen. Onze conclusie is dat het in de hoofden van de kinderen moet zijn gaan zitten."

Neus in het water

Want hij benadrukt, met de hand op het hart, dat er van enige boze opzet nimmer sprake is. "We hebben onze lesstof nog eens tegen het licht gehouden. Bij het leren van de borstcrawl gaan leerlingen met hun neus in het water liggen, leggen we een hand op het achterhoofd en draaien dat bij. Om zo de zijwaartse ademhalingsbeweging te leren. Misschien voelen kinderen het alsof hun hoofd onder water wordt gedrukt."

'Wc-verbod'

En dat kinderen niet naar de wc mogen en worden gedwongen in bad te plassen, zoals meerdere ouders zich beklagen? "Vooraf, in de pauze en na afloop kunnen kinderen naar het toilet. Een kind wil de wc echter nog weleens gebruiken als smoesje om bijvoorbeeld onder een lastige oefening uit te komen. Dan zeggen we tegen ze dat ze pas naar de wc mogen als ze die oefening hebben gedaan. In de hoofden van kinderen lijkt het dan misschien of ze niet naar de wc mogen."

Maar bruut gedrag door zweminstructeurs? Zeevat: "Daar is geen sprake van. Beleid is dat zich altijd meerdere instructeurs tegelijktijdig in het water bevinden die bovendien corrigerend kunnen optreden mocht dat nodig zijn."

Corona

Volgens Zeevat speelt het de zwemschool danig parten dat ouders vanwege corona tot voor kort niet mee mochten naar binnen. "We staan juist bekend dat we heel transparant zijn. Laten zien hoe we te werk gaan. Maar door corona was dat nu een heel stuk lastiger. Ouders moesten buiten blijven wachten."

De zwemschool heeft intussen meerdere maatregelen getroffen. "Behalve dat we met ouders in gesprek gaan, houden we nu speciale kijklessen. Ouders kunnen binnen coronaproof een kijkje nemen. Ook hebben we camera's geïnstalleerd, waardoor de lessen via tv kunnen worden gevolgd."

Hard aangekomen

De beschuldigingen zijn keihard aangekomen. "Vooral omdat we de nodige bedreigingen hebben binnengekregen, doodsbedreigingen zelfs. Via mail, via telefoon. En een van onze instructrices is zelfs door boze ouders thuis opgezocht. Die bedreigingen hebben ons bang gemaakt."

Zeevat zegt intussen een advocaat in de arm te hebben genomen. "We hebben vooral het idee dat hier sprake is van een hetze. Vooral als je die Facebookpagina ziet. Onze advocaat gaat nu kijken wat hij juridisch hiertegen kan doen."

Onderzoek ingesteld

De diploma's van Zin in Zwemmen worden uitgegeven door de zwemorganisatie Envoz. Directeur Richard van den Berg laat weten dat bij de Envoz en het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) in totaal circa vijftien meldingen zijn binnengekomen. De twee sportorganisaties zijn nu een onderzoek begonnen.

"Toen de meldingen binnenkwamen, hebben we meteen al ons overige werk laten vallen en zijn naar Twente gegaan", aldus Van den Berg. "Dit onderzoek bestaat er vooral uit dat we iedere klacht helemaal uitpluizen. Door met de ouders in gesprek te gaan. Maar in het kader van hoor- en wederhoor luisteren we uiteraard ook het verhaal van de zwemschool aan."

Pril stadium

Van den Berg zegt nog geen idee te hebben waar het verhaal naartoe gaat. "Daarvoor is het nog te pril. Het onderzoek is nog maar net begonnen. Zijn het inderdaad verhalen die in de hoofden van kinderen en hun ouders zijn gaan zitten? Of is er een kern van waarheid? Hoe dan ook, mocht daar aanleiding toe zijn dan zullen we het niet nalaten naar de politie te stappen."

Ook bij de Envoz zijn klachten binnengekomen over kinderen van wie het hoofdje onder water zou zijn geduwd. Directeur Van den Berg zegt de methode te kennen zoals Zin in Zwemmen die hanteert bij het leren van de borstcrawl. "Die methode wordt heel soms nog gebruikt, maar normaal gesproken niet meer."

Volgens Van den Berg zijn de klachten hoogst uitzonderlijk. "Onze organisatie bestaat veertig jaar en we hebben dit in deze mate nog niet eerder meegemaakt."

Nachtmerrie

Directeur Zeevat van Zin in Zwemmen wenst dat de huidige nachtmerrie zo snel mogelijk voorbij is. Hij hoopt vooral dat de onderzoeken door de Envoz en het CVSN de lucht doen klaren. "En misschien zou het goed zijn als de politie dit ook onderzoekt. Dan zou blijken dat we er juist alles aan doen om de zwemlessen zo goed mogelijk te laten verlopen."

Al benadrukt hij dat hij en zijn team ook in de spiegel durven te kijken. "We zijn aan het bekijken wat er bij ons beter kan. Wat ons sterkt is dat het aantal opzeggingen tot op heden beperkt blijft tot dertien. En dat we heel veel steunbetuigingen krijgen van ouders - telefoontjes, bloemen - die juist blij zijn met onze aanpak en wat wij doen."

Meerdere van de klagende ouders hebben tegenover RTV Oost laten weten dat ze aangifte hebben gedaan. Een woordvoerster van de politie Oost-Nederland laat weten in het kader van de privacy daarover geen mededelingen te kunnen doen.