Estafettestaking metalektro gaat door, vrijdag in Steenwijk

In maart werd nog in Hengelo gestaakt (Foto: RTV Oost / Hans Bellert)

Medewerkers van metalektrobedrijven in Steenwijk en Emmeloord leggen vrijdag voor 24 uur het werk neer. Volgens Anita Dries, bestuurder FNV Metaal, zijn de bonden er helemaal kaar mee. "De stakers zijn het zat dat werkgevers geen eerlijke en moderne cao willen en dat ze bovendien al maanden niks van zich laten horen. De medewerkers voelen zich behoorlijk in de kou staan."

De stakingen zijn onderdeel van landelijke estafettestakingen die in januari begonnen. Inmiddels zijn er duizenden stakers geregistreerd bij meer dan honderd bedrijven. "Vier maanden estafettestakingen in heel het land hebben werkgevers nog niet uit hun winterslaap kunnen krijgen. Daarom gaan we door totdat ze wakker worden en een fatsoenlijke cao met ons afspreken."

Geen overeenstemming

Vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is ongeveer 1,1 procent per jaar. Ook over een betere werk- en privébalans, en eerder stoppen met werken is geen overeenstemming tussen bonden en werkgevers.

Melden stakers zich normaal gesproken bij hun eigen bedrijf om zich in te schrijven voor de staking, dat gebeurt deze keer in Blokzijl, ergens tussen Steenwijk en Emmeloord. "Als je het in Steenwijk doet, dan komen ze niet uit Emmeloord en andersom precies zo. Dan maar ergens tussenin", legt Dries de plek uit.