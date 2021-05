Inbrekers gooien flessen drank en eieren kapot in woning van Charlotte (73) uit Nijverdal: "Ik wilde niet meer in dit huis wonen"

"Nog in de vrolijkheid van een heerlijk weekend stopten we hier bij het huis", blikt Charlotte terug op het weekend na Pasen. "We lieten de hond uit de auto, pakten de koffers en zagen toen dat de gordijnen in het huis scheef hingen. Toen dacht ik al: oh oh..."

Tekst gaat verder onder de video

In haar huis blijkt het een grote ravage te zijn. Alle kasten, lades en knieschotten zijn door het hele huis opengetrokken. "Overal waar ik keek zag ik ook troep tegen de muur. Toen zag ik ook een fles liggen, tussen de bank. Het bleek dat ze flessen uit de drankkast hadden gepakt en die hebben ze over alle meubels heen gestrooid."

Tranen in de ogen

"Daar overheen, en dat is nog ridiculer, waren eieren kapot gegooid", vervolgt ze. "Het hele huis was besmeurd met sterke drank en eieren. Die eieren worden hard en dat krijg je nergens meer uit. Overal waar ik kwam sprongen de tranen in mijn ogen. De bedden, de vloerbedekking, alles was besmeurd. In de wc-pot hadden ze handdoeken en wc-rollen gestopt en de douchekop erin gestoken. Gelukkig hebben ze die niet aan gezet."

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Charlotte Sloet (Foto: Onder de Loep)

Deze ravage trof Charlotte Sloet in haar huis aan (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De inbrekers blijken er met veel waardevolle spullen vandoor gegaan. Haar auto is weg, haar creditcard, geld, sieraden en zilverwerk. "Die sieraden hebben voor mij zoveel waarde. Die heb ik op speciale momenten in mijn leven gekregen van mijn ouders. Sommige sieraden waren al decennia in de familie. En die zijn nu allemaal weg. Dat is een beeld dat nog zo vaak terugkomt."

Ik heb nu niets meer van vroeger Charlotte Sloet

Scheuren met gestolen VW Polo

Terwijl het dagen duurt voordat het huis weer helemaal schoon is, krijgt Charlotte te horen dat haar Volkswagen Polo als raceauto is gebruikt. In de nacht van 2 op 3 april is de auto geflitst op de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Daar werd 177 kilometer per uur gemeten, waar 80 is toegestaan.

Pinnen

Een dag later wordt haar creditcard - ook gestolen uit het huis - voor het eerst gebruikt. In Almelo staat een man met een eng masker bij de geldautomaat. Daarna wordt de pas gebruikt in Hengelo, Enschede, Deventer, Amersfoort, en ook in het Zuid Hollandse Capelle aan den IJssel en Haastrecht. De transacties mislukken meerdere keren, toch verdwijnen er duizenden euro's van haar rekening.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Man met eng masker in Almelo en Deventer bij geldautomaat met gestolen creditcard (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Naast het verdriet over alle gestolen dierbare herinneringen, is er bij Charlotte ook woede. Wie heeft haar huis zo besmeurd? "Tegen de man van de verzekering zei ik: ik wil niet meer in dit huis wonen. Dit is me afgepakt. Maar hij zei dat ik daar overheen moest stappen en hij raadde me aan om alles dat ik tegenkwam zelf ter hand te pakken en op te ruimen. Het schoonmaken regelden zij, maar het opruimen moet je zelf doen om de spullen weer de jouwe te maken. Dat helpt me gelukkig wel bij de verwerking."

Tips?

Help mee deze zaak op te lossen. Heb je informatie over de Volkswagen Polo? Waar zijn de sieraden en het zilverwerk gebleven? Wie herkent de pinner(s)? Weet je wie zo'n masker heeft? Alle informatie is welkom, want het kan allemaal helpen om deze inbraak op te lossen.

- Bel de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000