Wie reed tijdens autobranden 's nachts door de straten in Zwolle-Zuid?

De brand was in de nacht van 12 op 13 mei. Een witte Volkswagen Polo staat om kwart over drie in lichterlaaie. De politie gaat uit van brandstichting. "Het is opvallend dat rond het tijdstip van de brand die twee auto's in de straat rijden", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "We willen graag weten wie de bestuurders waren van die lichtkleurige Peugeot 206 en donkere Volvo S40. Ook als zij er niets mee te maken hebben willen we hen spreken, zodat we dat kunnen uitsluiten."

Tweede autobrand

Twintig uur na de brand aan de Van Hogendorpware vloog iets verderop aan de Staatssecretarislaan ook een auto in brand, een zilverkleurige Volkswagen Polo. De auto stond er pas vijf minuten geparkeerd. Ook hier zoekt de politie getuigen.

"We weten dat een uur voor de brand, rond half elf 's avonds, een persoon met een scooter door de straat reed", vertelt Strijbosch. "Die had geen lichten aan. Na de brand is iemand op een lichtkleurige scooter vertrokken. Wij horen het graag als iemand daar meer van weet."

"We kennen de verhalen dat er die avond ruzie is geweest bij een flat", vervolgt Strijbosch. "Die verhalen onderzoeken we ook. We komen graag in contact met mensen die iets van de ruzie hebben gezien of gehoord. Tijdens de brand is bij de flat ook een getinte man gezien met een trainingspak van een voetbalclub. Vermoedelijk van FC Barcelona of Paris Saint Germain. Ook met diegene willen we spreken."

Tips?

Heb je tips over de autobranden? Was je een van de bestuurders? Neem dan contact op.

- Bel de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000