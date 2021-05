'Behulpzame' man steelt bankpas en telefoon van 74-jarige in Colmschate

Een 74-jarige bewoner kreeg daar op dinsdag 23 maart een telefoontje van de bank. Er zouden dubieuze transacties klaar staan, zo werd gezegd aan de telefoon. Als hij al zijn gegevens doorgaf, zou het worden opgelost. Ook zou er iemand langskomen om zijn bankpas op te halen.

Bekende truc

Het is de bekende truc waarmee veel ouderen worden opgelicht. Banken vragen nooit om pincodes of andere vertrouwelijke gegevens. Ze sturen ook niemand langs om bankpassen op te halen. Trap hier dus niet in!

Tekst gaat verder onder de video

De man die is gefilmd in het zorgcentrum is ook helemaal niet van de bank. Hij vertrekt uiteindelijk wel met de bankpas van de bewoner, en neemt ook nog zijn Samsung Galaxy A40-telefoon mee. Niet veel later staat hij bij de geldautomaat aan het Karel de Groteplein in Deventer, met de bankpas van de 74-jarige bewoner van het zorgcentrum. Hij haalt daar 1.000 euro van de rekening. Weet je wie dit is? Laat het meteen weten!

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link.