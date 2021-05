Was het drugs of chocola met passiebloem? OM vordert vier ton van Zwollenaar

In een pand aan de Hoofdweg vlak buiten Zwolle vond de politie kilo’s chocola en een zak met afval van een paddokwekerij. Ook werd er chocolade gevonden met daarin een stof waarvan je gaat trippen. Onzin, zegt de verdachte. In de chocolade die werd gevonden zat passiebloem verwerkt, de paar chocoladerepen met daarin sporen van paddo’s, kwam van legale paddenstoelen. Een ras dat lijkt op de verboden soort, maar wel legaal is.

De Zwollenaar leverde al jaren producten aan smartshops. Onder meer chocoladerepen, die worden volgens hem gebruikt om de vieze smaak van paddo’s en truffels weg te spoelen. Op verzoek van een Amsterdamse klant begon hij grofweg twee jaar geleden met het vervaardigen van chocoladerepen die passiebloem bevatten. Passiebloem schijnt ervoor te zorgen dat paddo’s langer werken.

Auto's verkocht

Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet: de chocolade bevatte volgens de officier van justitie al die tijd de werkzame stof van paddo’s. En daarvoor moet de Zwollenaar volgens het OM boeten. Een vordering van 424.000 euro werd donderdag tijdens de zitting in de rechtbank aangekondigd. Op voertuigen en zijn deel van een koophuis werd beslag gelegd. In totaal goed voor een boekwaarde van ongeveer 250.000 euro. De auto’s van de man zijn al verkocht.

Twee getuigen, die binnenkort gehoord zullen worden, kunnen volgens de verdachte verklaren dat de chocolade geen ‘psilocine’ bevatte. “Ik heb facturen, ik heb de repen met passiebloem aan hun geleverd.”

Vragen over werkwijze NFI

De verdediging van de Zwollenaar beweert dat de soort paddenstoelen die is gevonden niet illegaal is, maar legaal. Alleen zou het systeem van het Nederlands Forensisch Insituut de legale paddenstoel herkennen als de illegale paddo. Daarom moet het NFI nu laten zien op welke manier de paddenstoel is herkend.

Nadat dit is aangetoond en de twee getuigen zijn gehoord over de chocolade met passiebloem, kan de zaak verder. Wanneer dat is, is nog niet bekend.