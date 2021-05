Veertien botbreuken na ongeluk: eis voorwaardelijke celstraf tegen beschonken bestuurder

Het slachtoffer, een motorrijder uit Vroomshoop, liep bij het ongeluk veertien botbreuken op en is nog steeds niet volledig hersteld van het ongeluk. Zeven gebroken ribben, een gebroken bovenbeen, een kapotte schouder en beschadigde nekwervels zijn de schade van het ongeluk. Twee weken geleden onderging hij nog een operatie, het slachtoffer kwam op krukken de rechtszaal binnen.

'Raar dat hij er niet is'

De bestuurder van de auto kwam niet opdagen. “Raar dat hij er niet is”, sprak het slachtoffer. “Het is toch normaal dat je komt?”



De motorrijder bekende dat hij te snel reed toen het ongeluk gebeurde. Ongeveer 60 á 70 kilometer per uur, waar 50 was toegestaan. De automobilist wilde linksaf slaan om het parkeerterrein van zijn huis op te draaien, maar had de motorrijder vermoedelijk niet gezien.

Foto van de plaats van het ongeluk (Foto: News United / Kevin Gerrits )

Tijdens de zitting werden de beelden van het ongeluk bekeken. Door de klap tegen de auto, kwam de motorrijder onder een geparkeerd bestelbusje terecht. Te zien is hoe de verdachte na het ongeluk kort naar het slachtoffer kijkt en vervolgens zijn huis in loopt. De politie achterhaalt hem, dankzij camerabeelden. Hij lag in bed en had een ander t-shirt aangetrokken.

'Ik was erg geschrokken'

“Ik wist niet wat ik moest doen, ik was erg geschrokken”, verklaarde hij later bij de politie. De Roemeen bekende dat hij gedronken had, een stuk of vier biertjes. Een blaastest wees een score van 455 ug/l uit. Twee keer zoveel als toestaan.

“Van iemand die afslaat, mag je verwachten dat hij goed oplet”, verweet de Officier van Justitie hem. “Bekend is dat mensen denken dat ze onder invloed van alcohol goed een auto kunnen besturen. Dat is niet zo.”

'We verwachten wel dat iemand verantwoordelijkheid neemt'

Dat de verdachte ook nog wegliep na het ongeluk, zit de officier niet lekker. “Ik kan me de paniek voorstellen als je een ongeluk hebt meegemaakt, maar we verwachten wel dat iemand verantwoordelijkheid neemt.”

Ook het feit dat de verdachte vandaag niet op zitting verscheen, werkt niet in het voordeel van de Roemeense man. “Er kan niks uitgesproken worden nu. Hij had een blijk van medeleven kunnen tonen, dat had iets kunnen doen nu. Het slachtoffer ondervindt nog elke dag de gevolgen van het ongeluk.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.