Schoofs verlengt tot 2024 bij Heracles Almelo

Schoofs speelt sinds de zomer van 2019 in Almelo. In zijn eerste seizoen kwam hij slechts tot één optreden, maar dit seizoen is hij uitgegroeid tot een vaste waarde op het middenveld. “Ik ben dan ook heel tevreden dat ik nog drie jaar bij deze mooie club kan blijven spelen”, aldus de Belg. “Hopelijk kan ik hier volgend seizoen in een vol stadion spelen, wanneer supporters er weer bij mogen zijn.”

"Op en top prof"

Technisch directeur Tim Gilissen is bijzonder content met de progressie die Schoofs heeft gemaakt. “Lucas kreeg van ons de kans zich te bewijzen en hier zijn carrière een nieuw leven in te blazen. Die kans heeft hij met beide handen aangegrepen. Lucas is een op en top prof die heeft laten zien met hard werken veel te kunnen bereiken. We zijn dan ook blij dat hij voor langere tijd bij ons blijft.”