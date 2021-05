Alternatief plan voor evenemententerrein Vliegveld Twenthe na stikstofdebacle

Het vorige plan voor het evenemententerrein, dat grofweg De Strip (voormalige taxibaan), De Oostkamp (hangars) en de oude bunkerlocaties omvat, werd eind 2019 gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State. Reden daarvoor was de gebrekkige onderbouwing rond de stikstofregels.

Paardenhouderij 'uitgekocht'

In het herziene bestemmingsplan is de toename van de stikstofuitstoot teruggebracht tot nul. Dat wordt onder meer mogelijk gemaakt door het overnemen van de stikstofrechten van een paardenhouderij aan de nabijgelegen Roolvinkweg, waar nu de B&B Erve Roolvink is gevestigd.

Een ander stikstofmaatregel is het omleiden van bezoekers. De route naar de ingang aan de Oude Deventerweg verloopt nu nog via de Weerseloseweg (N737). Dat zal in de toekomst alleen nog via de Oldenzaalsestraat (N733) mogelijk zijn. Zo moet de stikstofuitstoot richting de beschermde natuur van het Lonnekermeer worden beperkt.

Beperking van autoshows

Ook op het evenemententerrein zelf zijn de mogelijkheden ingeperkt. In het nieuwe bestemmingsplan is er geen onbeperkte ruimte meer voor 'automotive activiteiten', zoals autoshows. Dat is straks alleen nog beperkt mogelijk op de bestaande twaalf evenementendagen per jaar.

De mogelijkheid voor het vestigen van een horecagelegenheid in de voormalige brandweerkazerne op De Strip is ook geschrapt. De toegestane hoeveelheid nieuwe bebouwing is beperkt van 24.500 vierkante meter naar 11.000 vierkante meter.

Besluit in najaar

Wat niet verandert in het bestemmingsplan is de omvang van de beschermde natuur. Dat blijft ook in het nieuwe plan zo'n 135 hectare. Het maximum aantal evenementen per jaar (twaalf) blijft gehandhaafd.

Het nieuwe bestemmingsplan 'Voormalige Vliegbasis Twenthe-Midden' ligt de komende tijd ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad er in september of oktober een besluit over nemen.