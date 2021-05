Sallandse tandarts aansprakelijk gesteld voor faillissement Zwolse keukenzaak

Een tandarts met praktijken in Heino en Lemelerveld wordt aansprakelijk gesteld voor zijn betrokkenheid bij het faillissement van een keukenzaak in Zwolle. De curator verwijt hem onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen, mede omdat er in het zicht van het faillissement nog bedrijfsgeld naar een rekening van de tandarts werd overgeschreven. Op de te nemen gerechtelijke stappen tegen de tandheelkundige beraadt de curator zich nog.

De tandarts zat vorig jaar al enkele dagen vast, omdat hij geen medewerking aan het onderzoek naar het faillissement verleende. De tandheelkundige is oud-eigenaar van de keukenzaak Keukenspecialist Zwolle aan de Marsweg. Volgens de curator weigerde hij de volledige boekhouding af te staan en werd hij een paar dagen opgesloten.

Geen jaarrekeningen gemaakt

Toen de administratie eenmaal overhandigd was aan de curator constateerde die dat de boekhouding niet aan de eisen van de wet voldeed en bovendien onregelmatigheden bevatte.

Ook de jaarrekeningen deden de wenkbrauwen van de curator fronsen; de rekening van 2016 is pas in 2019 gepubliceerd, van 2017 en 2018 werden helemaal geen jaarrekeningen gemaakt.

Onbehoorlijk bestuur

Eind vorig jaar vorderde de curator bij de rechtbank 19.000 euro van de tandarts. In het zicht van het faillissement waren er twee betalingen van de rekening van de keukenzaak aan de holding van de tandarts verricht. Dat geld moet terug, oordeelde de rechtbank. Daar is inmiddels een betalingsregeling voor getroffen.

In september, oktober en november 2019 werd er in totaal zo’n 34.000 euro overgemaakt vanuit de holding naar de tandarts. Als het aan de curator ligt, wordt ook dat geld teruggevorderd.

De curator verwijt de tandarts onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en hij is er bovendien van overtuigd dat er een katvanger is gebruikt om andere mensen buiten schot van de afhandeling van het faillissement te houden.

44 schuldeisers

Het faillissement van de betreffende keukenzaak, KeukenSpecialist Zwolle, werd in januari 2020 uitgesproken. Sinds het faillissement hebben 44 schuldeisers zich bij de curator gemeld. In totaal hebben die grofweg een kwart miljoen euro aan onbetaalde rekeningen openstaan.

Kort nadat de rechtbank het faillissement had uitgesproken, nam curator Samsen een kijkje bij het pand aan de Marsweg in Zwolle. Hij trof een lege showroom en een leeg magazijn. Na een tip wist de curator een deel van de voorraad showroomkeukens op te sporen, die waren elders ondergebracht.

“Ze hebben geprobeerd om mij als curator een rad voor ogen te draaien”, stelde curator Martijn Samsen tijdens een zitting in de rechtbank afgelopen december. “Er zijn feiten naar voren gebracht die niet kloppen.”

Katvanger in het spel?

Zo stelt de curator onder meer dat de tandarts de keukenzaak aan een oom heeft overdragen, toen al duidelijk was dat het de verkeerde kant op ging met het bedrijf. Een maand voor het faillissement trad opnieuw een andere bestuurder aan. Die laatste is volgens curator Samsen een katvanger geweest. “Deze meneer verklaarde dat hij nog nooit van dit bedrijf of de andere bestuurders had gehoord.”

De tandarts verklaarde in de rechtbank dat hij de keukenzaak van de hand had gedaan, omdat het hem allemaal te veel werd. “Het werd te veel om naast de tandartspraktijk ook nog de keukenzaak te runnen. Ik ben vijf dagen in de week bezig met mijn patiënten.”

Gegijzeld om medewerking af te dwingen

De curator gelooft weinig van dat verhaal. De administratie van de keukenzaak bijvoorbeeld, die werd pas negen maanden na het faillissement afgestaan. Daarvoor was wel pressie nodig; de tandarts en een oom die ook in het bedrijf had gezeten, werden enkele dagen gegijzeld om medewerking af te dwingen.

Nadat de curator de administratie verkregen had, constateerde hij dat er onregelmatigheden in de boekhouding aanwezig waren. Zo zouden er in 2019 keukens aan de eigen tandartspraktijk geleverd zijn, zonder dat daarvoor betaald was. Om toch nog geld voor die keukens te krijgen, heeft de curator een betalingsregeling met de tandarts getroffen. In totaal gaat dat om ongeveer 7.200 euro. Dat geld is inmiddels door de tandarts betaald.

Hoe de afhandeling van het faillissement verder gaat, is nog niet helemaal bekend. De curator beraadt zich op de te nemen rechtsmaatregelen.