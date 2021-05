Drug 3-MMC verboden door kabinet: Meeste vergiftigingen in Zwolle

De designerdrug 3-MMC wordt officieel verboden. Dat heeft het kabinet besloten. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) en minister Fred Grapperhaus (Justitie) willen dat het middel daardoor minder makkelijk verkrijgbaar wordt en daarnaast "een signaal afgeven over de gezondheidsrisico's". Het RIVM concludeerde eerder uit onderzoek dat de meeste vergiftigingen door 3-MMC in Nederland plaatsvinden in Zwolle.

In maart van dit jaar riep de gemeenteraad van Zwolle het Rijk op 3-MMC snel te verbieden. Een voorstel van oppositiepartijen CDA en PvdA werd alleen niet gesteund door GroenLinks en D66. Uit het onderzoek van het RIVM, dat in februari dit jaar werd gepubliceerd, kwam naar voren dat van de 115 meldingen over vergiftigingen door de drug er 35 afkomstig waren uit Zwolle. Op het moment dat het onderzoek uit kwam werden in Zwolle vijftien mensen behandeld tegen een 3-MMC verslaving.

Hof van Twente

In de gemeente Hof van Twente werd in februari van dit jaar een opvallende huis-aan-huisreclame verspreid. Het ging om een flyer voor de verkoop van 3-MMC. De politie waarschuwde op sociale media er niet op in te gaan.

Steeds populairder

Het kabinet neemt een advies over van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). "3-MMC wordt steeds populairder, met name onder jongeren", zegt Blokhuis. "Vanuit verschillende delen van het land ontvangen we zorgwekkende signalen over dit middel. Ik ben blij dat het CAM op zo'n korte termijn tot een beoordeling is gekomen, zodat we nu tot actie kunnen overgaan."

3-MMC wordt meestal verkocht als kristalachtig wit poeder en kan worden geslikt, gesnoven of gespoten. Het spul is sinds 2012 op de markt. De werking is min of meer te vergelijken met die van verboden harddrugs als cocaïne en xtc. Bekende gezondheidsrisico's zijn hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur en agitatie.

Door de legale status heeft 3-MMC volgens Blokhuis een onschuldig imago. "Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Het is gevaarlijk spul, waar we onze jongeren voor moeten waarschuwen en tegen moeten beschermen." Het kabinet legt het verbod binnenkort voor aan het parlement en wil het dit najaar laten ingaan.

Jasper

Ook Jasper*, een twintiger die studeert in Zwolle raakt verslaafd. Dat gebeurde in coronatijd. Hij zit nu in een afkicktraject. Een student van Hogeschool Windesheim sprak hem eerder dit jaar en maakte een verhaal voor het publieksplein van Oostlab.

“Ik heb vanwege het coronavirus een tussenjaar genomen, waardoor er een gat vrij is gekomen in mijn agenda", zegt de verslaafde Zwollenaar Jasper.

Je wordt er heel gaar van, waardoor je maar blijft gebruiken. Jasper uit Zwolle, 3MMC- verslaafde

"Hierdoor was er meer ruimte om mij te vervelen en ben ik meer drugs gaan gebruiken. Mijn verslaving begon toen ik tien dagen in quarantaine zat. Vóór de coronatijd gebruikte ik drugs sporadisch, maar op dag zeven van mijn quarantaine verveelde ik mij heel erg. Op een gegeven moment haalde ik er wat drugs bij en dat hielp tegen de verveling. Daarna ben ik het vaker gaan gebruiken om de verveling tegen te gaan.”

Zeven dagen wakker

Jasper zijn verslaving heeft veel negatieve effecten op hem gehad. “3-MMC zorgt ervoor dat je gewoon een paar dagen wakker bent." Dat kan variëren tussen twee of drie dagen, maar sommige mensen zijn zelfs zeven dagen wakker.

"Je wordt er heel gaar van, waardoor je maar blijft gebruiken. Ook ben ik door mijn gebruik enorm afgevallen; begin vorig jaar woog ik nog 100 kilo, maar nu zit ik op het randje van normaal gewicht aan de onderste zijde van het BMI-spectrum.”

Ik zie hen helemaal kapotgaan. Jasper uit Zwolle, 3MMC- verslaafde

Jasper ziet ook de problemen in zijn omgeving. “Ik maak mij zorgen om de mensen uit mijn omgeving en heb geen idee hoe zij eruit gaan komen. Ik weet dat het niet mag, maar ik was laatst op een feestje en toen kwam er een groep die drugs meehad. Zij zeiden dat ze de drugs bij mij weg moesten houden, maar ondertussen zie ik hen helemaal kapotgaan. Er wordt op mij gefocust, omdat ik ermee stop, maar ze hebben niet door hoe slecht ze er zelf aan toe zijn.”

Gigantisch probleem

De Zwollenaar denkt dat vooral studenten die naar huisfeestjes gaan drugs gebruiken. “En dan zou ik er beter aan kunnen toevoegen “studenten in Zwolle.” Zwolle is echt de hoofdstad van 3-MMC. Ik ken meer mensen die het wel gebruiken dan mensen die het niet gebruiken. Deze drug is gewoon een vervanging voor bier, omdat het legaal en goedkoop is. Je kan je bij de kamer van koophandel inschrijven als drugsdealer van 3-MMC. Het is een gigantisch probleem.”