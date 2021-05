'Rijke' provincie Overijssel stevent af op miljoenentekort en zet mes in projecten

De provincie Overijssel zat jarenlang goed in de slappe was en leek het geld nooit op te krijgen. Maar het tij is gekeerd: voor het eerst in jaren presenteert de provincie niet voor elk jaar een sluitende begroting. Over 2023 wordt zelfs een tekort van 12,3 miljoen euro verwacht.

Gevolgen voor projecten

Dat heeft gevolgen voor flink wat projecten in Overijssel. Zo wordt er niet langer vier miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg van gemeentelijke fietsprojecten. Ook de aanpak van verloederde vakantieparken in de omgeving Vechtdal wordt versoberd. De bezuiniging van enkele tonnen betekent dat minder vakantieparken aangepakt kunnen worden en de ondermijning daardoor niet maximaal teruggedrongen wordt.

Ook worden de komende jaren niet zeventien, maar 'slechts' tien faunaknelpunten voor beschermde dieren aangepakt. Die versobering moet leiden tot een kostenbesparing van bijna 2,5 miljoen euro. De provincie snijdt verder in de Europese lobby, waar straks een half miljoen euro op bespaard wordt. Ook de aanleg van de rondweg rondom Weerselo wordt versoberd.

Aanpak coronacrisis

Overijssel investeerde de afgelopen jaren zo'n 305 miljoen euro in tal van projecten. Ook werd de portemonnee getrokken om bedrijven en instellingen door de coronacrisis te loodsen. "Deze investeringen konden en kunnen we ons veroorloven omdat we na de verkoop van Essent in 2009 een behoorlijke spaarpot hadden", zegt gedeputeerde Eddy van Hijum.

Maar die 'vette' spaarpot heeft inmiddels de bodem bereikt. "Dat betekent dat we de komende jaren niet langer op onze reserves kunnen teren en we onze uitgaven meer zullen moeten gaan baseren op onze structurele inkomsten. Inkomsten die volop met onzekerheden zijn omgeven", zegt Van Huijm.

De inkomsten uit dividend, ook wel de winstuitkering genoemd, valt voor de provincie ook fors lager uit. De provincie heeft aandelen bij onder meer Enexis en Vitens.