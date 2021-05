Kersverse burgemeester Staphorst Jan ten Kate droomde al in 2010 van deze baan

Sinds januari 2020 is Gerrit-Jan Kok waarnemend burgemeester en nu neemt Ten Kate dus het stokje over. Gisteren werd hij officieel geïnstalleerd. De 56-jarige Ten Kate woont net over de grens in Drenthe en was eerder wethouder in Hardenberg en De Wolden.

Kleurrijke gemeente

Toen de burgemeesterspost vrij kwam, wist Ten Kate gelijk dat hij ging solliciteren. "Toen ik in 2010 wethouder werd in De Wolden is mij wel eens gevraagd hoe ik m'n carrière zag. Toen zei ik dat als ik ooit nog eens de kans krijg om burgemeester te worden van Staphorst, dat ik daarvoor ga."

Waarom specifiek Staphorst? "Het is een kleurrijke gemeente met heel veel ondernemers. Ook is het een relatief kleine gemeente waar je dicht bij de inwoner kan staan, dat willen de bewoners ook."

De kersverse burgervader is geen lid van een landelijke politie partij. "Een van de criteria was onafhankelijkheid. Dat ben ik", zei Ten Kate daarover eerder tegen RTV Oost. Hiervoor had Staphorst bijvoorbeeld burgemeesters die van ChristenUnie-huize waren of lid waren van de CDA.