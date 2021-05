Gaan Overijsselaars naar het buitenland op vakantie?

Terwijl de leegloop op de corona-afdelingen van de ziekenhuizen onverminderd aanhoudt, richten steeds meer mensen het vizier op de zomer. Wat wordt de vakantiebestemming? En wordt dat een bestemming in Nederland of toch in het buitenland? Kieskompas vroeg aan inwoners van Nederland of ze overwogen op vakantie te gaan en waar ze dan naar toe zouden willen.

De uitkomsten van dat onderzoek zijn uitgesplitst naar provincie.

Overijssel volgt aardig het landelijke beeld. 26 procent van de Overijsselaars is van plan deze zomer naar het buitenland te vertrekken. Landelijk is dat bijna 28 procent. Toch zijn ook best veel inwoners van Overijssel honkvast. Bijna 23 procent van onze provinciegenoten kiest voor een vakantie in eigen land. Vorig jaar kwamen veel mensen er al achter dat Nederland veel leuker en mooier is dan zij ooit gedacht, simpelweg door een reis naar de Ardèche in Frankrijk in te ruilen voor een vakantie aan bijvoorbeeld de Friese meren.

Binnen- of buitenland?

Bijna negentien procent van de inwoners van Overijssel weet nog niet of het trip een gaat worden naar het binnen- of buitenland, maar een vakantie staat hoe dan ook in de planning.

Toch blijft ook nog een groot deel van Overijssel thuis. Het gaat om bijna een derde van de inwoners van onze provincie. Het is niet bekend of onzekerheid door corona hier debet aan is of dat mensen de vakantie niet kunnen of willen betalen.

2020

Vorig jaar hield RTV Oost een enquête onder inwoners van Overijssel. Een ruime meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek gaf toen aan dat de coronacrisis "veel invloed" had op de zomervakantie van 2020. Een derde van de deelnemers zegt dat de crisis een "beetje invloed" heeft en minder dan twintig procent verklaart dat het virus en de bijbehorende maatregelen maar heel "weinig invloed" heeft.

Een op de drie deelnemers van het onderzoek van vorig jaar was toen van plan de reis naar een buitenlandse bestemming door te zetten. Een ruime meerderheid meldde vanwege het coronavirus de vakantie in eigen land te vieren. Een vakantie dicht bij huis was daarmee onder de deelnemers van het onderzoek het populairst. Een kleine groep mensen gaf aan dat ze vanwege het coronavirus alle plannen voorlopig in de ijskast had gezet.