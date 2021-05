Zomerse drukte voor de boeg in Giethoorn, studenten gaan boa's ondersteunen

“Giethoorn is prachtig om te bezoeken, maar als het hier enorm druk is kan dat ook problematiek met zich meebrengen. Door de studenten naar Giethoorn te laten komen kunnen ze echt ervaren hoe het werk er aan toe gaat in de praktijk. Daarnaast zijn wij blij met de helpende handen, zodat we de toeristenstroom op drukke dagen in goede banen kunnen leiden”, vertelt wethouder Bram Harmsma namens de gemeente Steenwijkerland.

'Best spannend'

De studenten draaien volwaardig mee met de afdeling handhaving en zijn ook in de weekenden aanwezig. “In het begin was het best even spannend om mensen te wijzen op hun fouten. Maar door je stage heen leer je daar beter me om te gaan. Momenteel zien we veel mensen die de mist ingaan op de anderhalvemetermaatregel. Ook merken we dat tegen de richting in varen een veelvoorkomende fout is.”, vertelt Jolein de Vries.

Ook rol van gastheer

De studenten gaan samen met boa’s van de gemeente op pad. Als boa in Giethoorn is het niet enkel een kwestie van mensen op de vingers tikken en waar nodig boetes uitdelen. “Deze collega’s zorgen ook voor een stukje gastheerschap”, zegt Harmsma. De Vries kan dat bevestigen. “Als team handhaving beantwoorden we ook vragen van toeristen en ondernemers. Ik heb er zin in, bovenal de drukke dagen lijken mij erg leuk. Dan is er veel te doen.”