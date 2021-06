Afvalverwerker Twence betaalt straks voor CO2-uitstoot ondanks forse investering

Twence heeft op kleine schaal al een installatie gebouwd om CO2 af te vangen. "Daarmee vangen we jaarlijks CO2 af uit de rookgasreiniging van de afvalenergiecentrale die we vervolgens omzetten naar natriumbicarbonaat." Afgelopen jaar is een installatie bijgebouwd waarmee de CO2 vloeibaar wordt gemaakt, die met tankauto's geleverd wordt aan de glastuinbouw. Gewassen hebben immers CO2 nodig om te groeien.

De afvalverwerker wil het systeem opschalen. Zo zouden ook de bouwmaterialenmarkt en chemische sector hiervan gebruik kunnen maken. "Al onze innovaties zijn erop gericht om door samenwerking in de keten een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Door het reduceren van de CO2-uitstoot zorgen we samen voor een verdere verduurzaming van de regio", vertelt Bert Frowijn, directeur Innovaties en Projecten.

De overheid heeft sinds 2021 een zogenaamde CO2-heffing ingevoerd. Deze belasting is een pressiemiddel om grote industriële uitstoters aan te zetten tot minder CO2-uitstoot. Dat bedrag begint op 30 euro per ton uitstoot en loopt in tien jaar op naar ruim 125 euro per ton. Dat bedrag wordt geheven over de uitstoot die boven de toegestane hoeveelheid uitkomt. Die maximale uitstoot wordt de komende tien jaar ook naar beneden bijgesteld.

Miljoenenkosten

Maar hoe nobel de gedachte achter het 'recyclen' van CO2 ook is, door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA), de waakhond op het gebied van uitstoot, wordt Twence er niet voor beloond. Ook niet als straks de nieuwe installatie werkt, die 100.000 ton CO2 moet kunnen afvangen. Afhankelijk van het politieke klimaat, kan de belasting die Twence moet betalen oplopen tot miljoenen euro's op jaarbasis. "Alleen als de CO2 onder de grond wordt opgeslagen, telt de uitstoot niet mee. Maar alle andere varianten, zoals het leveren aan glastuinbouw, tellen gewoon mee bij de heffing", aldus Michiel van der Linden van de NEA.

Andere maatregelen die Twence doet om te werken aan een beter klimaat, hebben ook al geen gunstig effect voor de afvalverwerker zelf. Door warm water te leveren aan bedrijven als bierbrouwer Grolsch in Enschede en stoom aan zoutproducent Nobian in Hengelo, werkt Twence wel mee aan de gasbesparing en CO2-reductie van die bedrijven. Uit cijfers blijkt zelfs dat Nobian sinds de levering van stoom door Twence jaarlijks 50.000 ton minder CO2 uitgestoten heeft. En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor een besparing die kan oplopen tot zo'n 1,5 miljoen euro per jaar voor het bedrijf.

Omdat Twence verduurzamen en de uitstoot reduceren in de regio als zijn maatschappelijke taak ziet, beschouwt het bedrijf de CO2-reductie bij andere bedrijven als een indirecte 'beloning' voor zijn inspanningen.

Toekomst

Het lijkt erop dat Twence, als het slimste jongetje van de klas, eigenlijk gestraft wordt. Toch denkt Frowijn dat het wel gaat veranderen en dat de overheid het goede werk gaat inzien. "We zijn vooral met een lobby bezig om ervoor te zorgen dat nuttig gebruik van CO2 onderkend wordt. Maar we hebben ook de doelstelling om met z'n allen die CO2 niet in de atmosfeer te laten komen. En dat samenbrengen is de uitdaging voor de toekomst."

Naast een lobby vanuit de afvalverwerkers bij het ministerie van Economische Zaken, richt de afvalverwerker zich vooral op het doorontwikkelen van nuttig toepassen van CO2. "We blijven doorontwikkelen, de CO2 vastleggen in bouwmaterialen en eventueel ondergronds opslaan, ook daar kijkt de overheid naar of dat voor bedrijven als Twence haalbaar kan zijn."