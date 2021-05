Werknemers van metalektrobedrijven uit regio Steenwijk leggen gehele dag het werk neer

In maart werd in Hengelo gestaakt voor een betere cao in de metalektro (Foto: RTV Oost / Hans Bellert)

Werknemers van tien grotere bedrijven in de metalektrosector in de regio's Steenwijk en Emmeloord doen vandaag mee aan een landelijke staking. Zij leggen voor 24 uur het werk neer.

De staking is onderdeel van een actie, waarbij in estafettevorm steeds andere regio's worden gevraagd een werkonderbreking te organiseren. Deze landelijke estafettestaking is al in januari begonnen. Vandaag zijn de werknemers in de regio's Steenwijk en Emmeloord aan de beurt.

Al maanden gesprekken

De stakingsactie is een initiatief van FNV Metaal, omdat werkgevers volgens de vakbond niet bereid zijn mee te werken aan een betere collectieve arbeidsovereenkomst. Vakbonden en werkgevers zijn al sinds september in gesprek over een nieuwe cao, zonder resultaat.

Werkgevers komen niet verder dan een bod voor een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. De vakbond vindt dat te weinig, omdat het omgerekend gaat over slechts 1 procent loonsverhoging per jaar. Ook is er geen overeenstemming over een betere balans tussen werktijd en privé voor personeel en een regeling die het eerder stoppen met werken mogelijk maakt.

Staakstraat

Werknemers van metalektrobedrijven die meedoen aan de staking kunnen zich vandaag tussen half tien en elf uur inschrijven in een speciale 'staakstraat' op een parkeerplaats aan de Kanaalweg in Blokzijl. FNV-bestuurder Anita Dries verwacht enkele tientallen werknemers die zich voor de staking komen melden.