Duo als ‘Bonny & Clyde’ liet spoor van vernielingen bij vakantieparken na

"Als een soort Bonny & Clyde trokken ze langs vakantieparken. Ze sliepen er zonder te betalen, roofden de boel leeg en lieten een puinhoop achter. Het is een waslijst van zaken", sprak de officier van justitie over een 32-jarige man. Hij eiste vijftien maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Na de celstraf moet de man, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gedwongen de kliniek in.

Vijf vakantieparken in Overijssel werden tussen mei en september 2020 de dupe van Almeloër B.B. en zijn inmiddels ex-vriendin. Donderdagmiddag moest de 32-jarige man uitleg geven aan de rechtbank. Het duo boekte overnachtingen meestal onder valse namen, was bij voorbaat niet van plan om te betalen en liet een puinhoop in de huisjes achter.

Tijdens het verblijf van ‘Bonny & Clyde’ ging B.B. op strooptocht langs huisjes en tenten op de vakantieparken. Televisies, koffieapparaten, stofzuigers, lampen, voorraadpotten. Van alles verdween uit tenten en huisjes op de parken.

'Ik beroep me op mijn zwijgrecht'

Onder meer Stoetenslagh in Rheezerveen, Attractiepark Slagharen, Tolplas in Hoge Hexel, Hessenheem in Markelo en Zandstuwe in Rheeze kregen bezoek van het duo. Overal was het beeld hetzelfde.

Het verblijf werd niet betaald, een puinhoop in de huisjes bleef achter en bovendien ontbraken er allerlei spullen uit de huisjes. Het verblijf zonder te betalen bekende de 32-jarige man vrijwel meteen. De diefstallen ontkent hij, net als het veroorzaken van de enorme bende die hij doorgaans achterliet.

"Ik weet niet hoe dat kan. Ik beroep me op mijn zwijgrecht", antwoordde de man steevast op vragen over diefstallen.

'We stonden in de overlevingsstand'

Toen de rechtbank vroeg waarom de man en zijn (inmiddels) ex-vriendin al die vakantieparken bezochten zonder te betalen, antwoordde hij: "We stonden met zijn tweeën op straat. Ons leven was een puinzooi. We stonden in de overlevingsstand."

Toch wilde de rechtbank meer weten over de vermeende diefstallen. "Hoe kan het nou toch dat elke keer als u een boeking doet, dat er allerlei spullen verdwenen?" De verdachte bleef de diefstallen ontkennen: "Dat weet ik echt niet."

Ook het feit dat op sommige plaatsen DNA werd gevonden en er gestolen spullen in de vakantiehuisjes waar het duo verbleef werden gevonden, leidde bij de verdachte niet tot een bekentenis.

Gestolen pinpas

Wel bekende de man een ander feit: het pinnen met een gestolen pinpas. De diefstal van die pas ontkent hij trouwens, een vage bekende zou hem die hebben gegeven om een pakje shag voor hem te halen.

Ook wordt de man verdacht van twee inbraken of pogingen daartoe; een keer in de bedrijfspand en een keer bij een woning. Hoewel ook daar DNA-sporen van de man zijn gevonden, ontkent hij die zaken ook.

'Een grote lijst met strafbare feiten'

"Ik geloof dat gewoon niet", sprak de officier van justitie. "Meneer ging overal met een criminele intentie heen. Het gaat over een grote lijst met strafbare feiten. Vijf oplichtingen, vijf keer diefstal, één keer woninginbraak, één poging bedrijfsinbraak en één keer heling."

Los van de eis van vijftien maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, vraagt de officier een schadevergoeding van ongeveer 2.000 euro voor benadeelde partijen. Bovendien hangt de man nog een andere celstraf boven het hoofd uit een andere zaak.

De rechtbank doet op 10 juni uitspraak.