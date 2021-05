Go Ahead Eagles huurt verdediger Joris Kramer van AZ

Bij de club uit Alkmaar heeft Kramer de jeugdopleiding doorlopen, maar kwam hij slechts tot één optreden in het eerste elftal. Wel speelde Kramer met Jong AZ meer dan vijftig duels in de Keuken Kampioen Divisie. Het afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Cambuur. Bij de Friese kampioensploeg startte de linkspoot vijf keer in de basis en had hij voornamelijk veel invalbeurten.

Comfortabel aan bal

"Joris is een vrij complete verdediger”, vindt technisch manager Paul Bosvelt. "Hij is sterk in de duels, ook door de lucht. Daarnaast is Joris comfortabel aan de bal. Het belangrijkste voor Joris is om veel speelminuten te gaan maken. De kans om zich te bewijzen geven wij hem bij Go Ahead Eagles graag."

Go Ahead Eagles moet deze zomer het hele hart van de verdediging vervangen; aanvoerder Jeroen Veldmate besloot zijn aflopende contract niet te verlengen en Sam Beukema maakte de overstap naar AZ.

Onder de indruk

Mede dankzij dat tweetal stond de verdediging als een huis. "Ik was vorig seizoen eigenlijk best wel onder de indruk van de manier van spelen van Go Ahead Eagles”, bekent Kramer. "Dat Go Ahead Eagles afgelopen seizoen in 25 competitiewedstrijden achterin ‘de nul’ hield, zegt wel iets. Voor mij is het een signaal dat er bij de club ook veel aandacht aan de verdedigers wordt geschonken. Daar hoop ook ik komend seizoen persoonlijk mijn voordeel uit te halen. Al is goed verdedigen iets wat je met het hele team doet."

Vierde aanwinst

Kramer is de vierde nieuwe aanwinst voor de promovendus uit Deventer. Go Ahead Eagles versterkte zich eerder al met Isac Lidberg, Ragnar Oratmangoen en Philippe Rommens.