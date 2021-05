Ouders slachtoffer tramschutter na vernietigend rapport: "Terechte kritiek, maar krijgen onze zoon niet terug"

Samen met familie zijn ze gisteravond in twee auto's naar Utrecht gereden om daar de presentatie bij te wonen van het rapport in deze spraakmakende zaak. De spijkerharde conclusie: politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben te weinig aandacht gehad voor de risico's van Gökmen T.

Geradicaliseerd

Van de man was immers bekend dat hij in de gevangenis was geradicaliseerd en dat hij een beruchte criminele veelpleger was, die bovendien ook nog eens vuurwapengevaarlijk was. En toch kon hij vrij rondlopen...

Rinkes vader ("laat onze voornamen er verder maar buiten") had hier in het verleden al eens een discussie over met de officier van justitie. Zij stelde dat de wet nu eenmaal zo is geregeld in Nederland. Maar de vader wees haar fijntjes op de zogenoemde ISD-maatregel, die nota bene juist ooit in het leven is geroepen om de maatschappij te beschermen tegen veelplegers, zo vertelde hij eerder tegenover RTV Oost.

En juist dat aspect kwam tijdens de presentatie van het rapport uitgebreid aan de orde. Al is het wrang om achteraf zo gelijk te krijgen, vindt de vader.

Rinke Terpstra was een van de vier slachtoffers van tramschutter Gökmen T. (Foto: Familie Rinke Terpstra)

Gemengde gevoelens

De 85-jarige vader en 83-jarige moeder blikken met gemengde gevoelens terug op de presentatie van het rapport. De manier waarop ze werden ontvangen, daar hebben ze niets dan lof over. En met name de burgemeester van Utrecht, de in Enschede geboren Sharon Dijksma, maakte op hen veel indruk. "Ze toonde zich enorm betrokken."

Ook tijdens de presentatie was er voor de ouders van de slachtoffers alle gelegenheid om hun verhaal te doen. Wat Rinkes vader dan ook deed. Al kon dat niet voorkomen dat de gemoederen soms behoorlijk verhit raakten. "Een vader van een omgekomen dochter raakte behoorlijk geëmotioneerd en ging flink tekeer."

Excuses minister

Terpstra senior vertelde eerder al tegenover RTV Oost dat hij graag excuses wilde van minister Grapperhaus. De bewindsman had kort na het drama toegezegd dat hij eens met de ouders rond tafel wilde, maar zou zich vervolgens onbereikbaar hebben gehouden. "Nou, Grapperhaus kwam eigenlijk meteen bij ons aan tafel zitten en hij heeft misschien wel tien keer 'het spijt me' gezegd. Daar hebben we natuurlijk niet veel aan. Maar we houden een goed gevoel aan het toch wel prettige gesprek met Grapperhaus over. Een hele aardige man."

'Niet te voorkomen'

Een andere belangrijke - en juridisch cruciale - conclusie van het rapport was dat er veel mis is gegaan, maar dat de tragedie niet voorkomen had kunnen worden. Want ook als alle procedures wel goed waren doorlopen, had Gökmen T. de gelegenheid gehad om de trekker over te halen.

"We kregen toch de indruk dat de overheid niet het achterste van de tong liet zien. Hun conclusie luidde namelijk dat de overheid niet schuldig is aan het drama. Maar goed, die hele schuldvraag zal wel met eventuele schadevergoedingen te maken hebben."

'Duur koopje'

Want juist dáár wringt de schoen, vinden Rinkes ouders. Als door de overheid wél alle procedures in acht waren genomen, had de vuurwapengevaarlijke, geradicaliseerde veelpleger Gökmen T. nooit vrij rond kunnen lopen. "En had hij dus ook nooit kunnen toeslaan..."

Rinkes vader, toch wat sceptisch: "Tijdens de presentatie werd ook nog gezegd dat de overheid hiervan had geleerd en dat het een volgende keer anders zou gaan. Maar daar kopen wij niets voor. Dan is het wel een heel duur koopje geweest..."

Het rapport hebben ze meegenomen naar huis. "We gaan het de komende tijd maar eens uitgebreid bestuderen."

Laatste woord

De nabestaanden hebben afgesproken dat ze nog eens bij elkaar zullen komen. "We hebben onderling regelmatig contact. En aangezien het rapport ook naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat voor ons één ding vast: het laatste woord is hier nog niet over gezegd."