Lotte Kreuwel grijpt naast NL Award voor jong talent

De NL Award voor jong talent is vanavond niet gegaan naar RTV Oost-verslaggever Lotte Kreuwel. Ze was een van de drie genomineerden, maar zag hoe de prijs ging naar L1-verslaggever Bas Dingemanse.

De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen. In de categorie Jong Talent werden drie jonge journalisten genomineerd die inspelen op nieuwe (journalistieke) vormen voor productie, onderzoek, interactie met het publiek, of distributie van nieuws of informatie. Naast Lotte en winnaar Bas Dingemanse (L1) maakte ook Jordi de Jong (RTV Utrecht) kans.

"Het was voor mij al een grote verrassing dat ik genomineerd werd", zegt Lotte, die niet weet of ze nou als tweede of derde eindigde. "Ik had dan ook niet echt verwacht dat ik zou winnen. Als ik zie wat Bas Dingemanse presteert bij L1... Tuurlijk had ik graag gewonnen, maar dat hij het zou worden, had ik wel aan zien komen."

Jury lovend

De jury, onder leiding van voorzitter Dionne Stax, liet zich in aanloop naar de NL Awards nog enthousiast uit over het werk van Kreuwel. "Je ziet absoluut niet dat de maker nog relatief weinig ervaring heeft. Dit smaakt naar heel veel meer."