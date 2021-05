Ondanks fors minder testen toch relatief meer soa's gevonden in Overijssel

Het aantal mensen in Overijssel dat afgelopen jaar een soa-test liet afnemen, is sterk afgenomen. Maar het aantal soa's dat gevonden werd, was zowel in Twente als IJsselland wel relatief hoger dan in 2019.

1535 keer werd afgelopen jaar in Overijssel een soa geconstateerd. In Twente ging het om 755 mensen, in IJsselland waren het er 780. Het vindpercentage, dat is het aandeel mensen dat getest wordt en ook daadwerkelijk een soa heeft, lag in beide regio's hoger dan in 2019.

In IJsselland nam het vindpercentage met ruim vijf procent toe, tot ruim 29 procent. "De stijging van het vindpercentage is te wijten aan het feit dat minder mensen een test uit voorzorg laten afnemen", zegt een woordvoerder van de GGD IJsselland. "Mensen die een test laten afnemen, hebben ook een hogere kans op een soa. Dat maakt dat het aantal consulten minder was, maar het vindpercentage hoger."

Hoger vindpercentage in Twente

In Twente was er eveneens een stijging van het aantal gevonden soa's, van 20 procent naar ruim een kwart van alle getesten. "We zagen alleen hoog-risico cliënten, zoals mensen met soa-gerelateerde klachten, seksueel geweld en gewaarschuwden voor een soa, en bijvoorbeeld niet de zekerheidstesters. Het vindpercentage van deze hoog-risico groepen is veel hoger", zegt een GGD Twente-woordvoerder.

Bij zowel de GGD Twente als de GGD IJsselland werden tijdens de eerste coronagolf de spreekuren voor een soa-test afgeschaald. "We zijn toen strenger gaan selecteren, dus alleen mensen met soa-gerelateerde klachten en hoog risicogroepen konden een afspraak maken. Daardoor zagen we minder cliënten, maar degene die we zagen hadden ook vaker een soa", aldus de GGD IJsselland.

Minder wisselende sekspartners

In Twente wordt er ook een andere oorzaak genoemd voor het fors lagere aantal spreekuren, dat daalde van 5042 in 2019 naar 2971 vorig jaar. "We zagen dat mensen in Twente minder wisselende sekspartners hadden, met name tijdens de eerste lockdown", zegt een woordvoerder van de GGD Twente. Verder wijt zij de daling van het aantal soa-testafspraken ook aan corona en het 'strenger selecteren aan de poort'.