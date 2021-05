Aanvullend onderzoek langs kanaal Almelo-De Haandrik moet antwoord geven op oorzaak verzakkingen

Door: Lotte Kreuwel en Gerben Oost

Het antwoord ligt verscholen onder de grond. Daarom moeten de onderzoekers weten hoe het er daar uitziet. Om daar een beeld van te krijgen, is gedegen en complex onderzoek nodig. Aan lukraak wat gaten boren met een eenvoudige grondboor heb je niets, dit is werk voor specialisten.

Een aantal van hen is al een aantal weken aan het werk in Vroomshoop en wie langs het kanaal rijdt kan ze niet hebben gemist. Daarvoor vallen de bruine vrachtwagens van bodemonderzoeksbedrijf Fugro te veel op. En als het niet de vrachtwagens zijn, dan zijn het wel de mobiele boorinstallaties die in het oog springen.

Met deze mobiele boorinstallaties worden grondmonsters uit de bodem gehaald. (Foto: RTV Oost)

"Boren is vakmanschap"

Op twintig zorgvuldig geselecteerde locaties wordt tot negen meter in de grond geboord. Daarna worden holle roestvrijstalen bussen het boorgat ingeslagen. “Dit moet zorgvuldig en met zo weinig mogelijk slagen gebeuren”, zegt Dennis Peters. Hij geotechnisch specialist bij Deltares en houdt toezicht op het boren. “Hierbij komt het echt aan op vakmanschap.”

De holle stalen cilinders vullen zich met elke klap die ze krijgen met grond in het boorgat. “Momenteel zijn we zand en veen tegengekomen”, vertelt Peters. “Niet op alle locaties is veen aanwezig. Waar we nu aan het werk zijn wel. We treffen het hier aan op een diepte van 1 à 2 meter en de laag is zo’n 1 tot 1,5 meter dik.”

Paraffine en bijenwas

Als alle cilinders vol zitten worden ze afgedekt met paraffine en bijenwas om uitdroging te voorkomen. De grondmonsters gaan vervolgens op transport. De meeste gaan naar een laboratorium in Groningen. "Daar worden ze opengesneden en wordt de inhoud bestudeerd", zegt Frits van Tol. Hij is emeritus hoogleraar funderingstechniek en namens kennisinstituut Deltares betrokken bij het onderzoek.

Deze stalen cilinders zitten vol grond en zijn gereed om naar het laboratorium te worden vervoerd. (Foto: RTV Oost)

De rol van de boorgaten is daarna nog niet uitgespeeld. Ze worden ook gebruikt om op twee verschillende niveaus het grondwaterpeil te meten. Op negen meter diepte en op vier meter diepte worden meters aangebracht.

Vier vragen

Het huidige onderzoek moet antwoord geven op de vraag waar zoveel inwoners met smart op zitten te wachten: waarom verzakken hun woningen? Hebben de werkzaamheden die van 2011 tot en met 2016 aan het kanaal zijn uitgevoerd ermee te maken of is er mogelijk een andere oorzaak?

"De provincie wil antwoord op vier vragen", aldus Van Tol. "Kan piping de oorzaak zijn of komt het door het veen in de bodem? Als die eerste twee het niet zijn, wat kan dan een andere oorzaak zijn? Tot slot willen ze weten of het verlagen van het waterpeil van het kanaal een oplossing zou kunnen zijn, mocht blijken dat het piping is."

Piping kan een oorzaak zijn

Veel bewoners denken dat piping de reden is voor de aanhoudende reeks verzakkingen. Bij een eerder onderzoek door Deltares kwam dit fenomeen niet direct als hoofdoorzaak uit de bus. Van Tol legt uit hoe dit komt: "Bij piping stromen fijne zandkorrels mee met de waterstroming in de bodem. Dan zie je bijvoorbeeld dat er zand omhoog komt in kwelsloten of diepe ruimtes. Dat is destijds niet geconstateerd."

Frits van Tol, emeritus hoogleraar funderingstechnieken, is een van de vele onderzoekers die betrokken is bij het verdiepend onderzoek. (Foto: RTV Oost)

Toch sluit hij niet uit dat piping een oorzaak zou kunnen zijn. "We onderzoeken nu of piping, dus het wegstromen van zandkorrels, binnen een zandlaag kan optreden. Dus of de ondergrondse waterstromen fijne lagen zand mee kunnen nemen naar grovere lagen zand. Als dit namelijk gebeurt, zou dat tot verzakkingen kunnen leiden."

Maar zolang de resultaten van het huidige onderzoek niet bekend zijn, sluit de emeritus hoogleraar geen enkele oorzaak uit. Dus ook veen zou de boosdoener kunnen zijn. "Veen kan leiden tot verzakkingen. Dus onderzoeken we waar er veen in de grond zit. We weten nu al dat het niet overal aanwezig is. Ook onderzoeken we de funderingen van de huizen en of deze boven, op of in het veen zitten."

20 onderzoeklocaties

Het onderzoek vindt plaats op twintig locaties. Op elk van die locaties worden drie boringen verricht. Direct achter de damwand langs de waterkant, voor de woning en achter de woning. "Zo krijgen we een beeld hoe de ondergrond eruit ziet en omdat we de waterdrukken op verschillende dieptes meten, kunnen we zien hoe de stroming van de ene naar de andere laag is." Dat alles helpt de verschillende deskundigen die bij het onderzoek zijn betrokken om met gedegen conclusies te komen waaruit de oorzaak moet blijken.

Bakjes met grond afkomstig uit de bodem langs het kanaal. (Foto: RTV Oost)

Behalve piping of het veen kunnen een tiental andere oorzaken de schade aan de huizen mogelijk hebben veroorzaakt. "Het zou kunnen liggen aan een geringe draagkracht van de funderingen", noemt Van Tol als voorbeeld. "Een plotselinge verhoging van het grondwaterpeil zou er toe kunnen leiden dat de fundering de belastingen niet kan dragen en dat er verzakkingen optreden."

Ingewikkelde puzzel

De onderzoekers staan voor een uiterst ingewikkelde puzzel waar behoorlijk tijdsdruk op zit. Al in juli moeten de resultaten van het onderzoek bekend zijn. "Bij het vorige onderzoek is al een aantal oorzaken aan het licht gekomen. We weten dat het intrillen van de damwanden en het aanbrengen van ankers dichtbij funderingen, zeker geleid kunnen hebben tot schade aan de funderingen."

Het bedieningspaneel van een mobiele boorinstallatie. (Foto: RTV Oost)

Hoe ingewikkeld de puzzel ook is die hij en tientallen andere collega proberen te leggen, een ding weet Van Tol zeker: "Het hele onderzoek is er op gericht om antwoord te kunnen geven op die ene vraag: wat is oorzaak."