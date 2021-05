Moeder dode baby Ivo uit Haaksbergen hoort vandaag welke straf haar boven het hoofd hangt

De moeder staat terecht omdat ze volgens justitie haar pasgeboren baby Ivo van het leven heeft beroofd. De vrouw meldde zich vlak voor Pasen samen met haar partner in het ziekenhuis met een kistje met daarin het levenloze lichaam van Ivo. De baby vertoonde dusdanig veel letsel dat artsen meteen de politie alarmeerden.

Afluisterapparatuur in auto

Vorige week vrijdag - tijdens de eerste dag van het strafproces - werd eigenlijk al wel duidelijk dat de moeder verantwoordelijk is voor de dood van baby Ivo. Op het moment dat de baby om het leven kwam, was de vrouw immers alleen met het kind thuis. "En er waren geen marsmannetjes", hield rechtbankvoorzitter Liesbeth Venekatte haar voor.

Waarop de moeder tot de conclusie kwam dat ze het dan inderdaad wel gedaan moest hebben. Of zoals ze eerder al eens tegen een vriendin had gezegd, terwijl het rechercheteam afluisterapparatuur in haar auto had geïnstalleerd: 'Ik heb iemand vermoord, maar niet bewust'.

Geheugenverlies

Vorige week kwamen meerdere getuige-deskundigen aan het woord, die zich over een aantal cruciale aspecten in deze spraakmakende zaak hadden gebogen. Een ervan: hoe kon het dat de moeder soms de meest bizarre gebeurtenissen van die fatale dag nog feilloos wist, terwijl ze zich bepaalde juridisch cruciale feiten niet meer kon herinneren?

Het Openbaar Ministerie meende dat de moeder dit 'selectieve geheugenverlies' veinsde.

Daarover werd de mening van de getuige-deskundigen gepolst. Maar ook de psychologen en psychiaters kwamen er niet echt uit. Een hoogleraar zei dat het wetenschappelijk gezien eigenlijk onmogelijk is dat een moeder zich een zo ingrijpende gebeurtenis als een bevalling niet kan herinneren.

De twee andere gedragsonderzoekers meenden dat dit mogelijk moest zijn, maar twijfelden ineens toen ze tijdens de rechtszitting werden geconfronteerd met de afgeluisterde geluidsopnamen, waarin de moeder 'opbiechtte' dat ze onbewust iemand had vermoord.

De getuige-deskundigen waren het er trouwens wel over eens dat de moeder geen pathologische leugenaar is of iemand die de boel bewust om de tuin leidt.

Alledaagse appjes

Ook opvallend, zo kwam tijdens het strafproces aan de orde: vlak na de bevalling stuurde de moeder meerdere nietszeggende appjes naar haar partner, de vader van de baby. En met een vriendin maakte ze nog een corona-grapje over een niezende panda. Met beiden repte ze echter met geen woord over de baby.

De rechtbank verbaasde ze zich er bovendien over dat de moeder kort na de bevalling alweer meermalen het computerspelletje Coinmaster speelde, terwijl ze intussen op internet zocht naar de tarieven voor een crematie.

Eerder bevallen

En dan is er nog een ander belangrijk aspect dat tijdens deze strafzaak een rol speelt. De moeder was in 2017 ook al eens bevallen van baby Stef. Deze baby kwam levenloos ter wereld.

De vraag is in hoeverre de moeder tijdens deze uiterst pijnlijke bevalling, die een paar dagen duurde, een posttraumatisch stressstoornis (ptss) heeft opgelopen. En in hoeverre dit oude trauma er wellicht de oorzaak van was dat ze details rond de tweede bevalling van baby Ivo onbewust uit haar geheugen heeft verdrongen?

Tekst gaat verder onder foto

Forensisch experts doorzoeken de woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen. (Foto: News United)

Nog half uur geleefd

Opvallend is dat de moeder in beide gevallen niet wist dat ze zwanger was. Overigens werd tijdens de eerste dag van de rechtszaak nog wel benadrukt dat haar bij het overlijden van de eerste baby niets te verwijten valt en dat baby Stef levenloos ter wereld kwam in het bijzijn van een huisarts.

Bij baby Ivo was dat anders. De moeder zei bij de start van het strafproces dat ze ervan uit gaat dat de baby dood ter wereld kwam. Maar sectie op het lichaam wees uit dat de baby nog moet hebben geleefd. Mogelijk nog een half uur. Waarop de moeder op basis daarvan concludeerde dat de baby dan kennelijk nog moet hebben geleefd.

Erg veel letsel

Vast staat wel dat bij baby Ivo erg veel letsel is geconstateerd. De patholoog-anatoom die Ivo moest onderzoeken, verklaarde zelfs dat hij zelden tot nooit zoveel letsel bij een baby had gezien. Zo was er sprake van een acht centimeter grote scheur in de schedel en werden er nodige bloeduitstortingen en krassen - mogelijk veroorzaakt door nagels - aangetroffen.

Justitie gaat ervan uit dat uiteindelijk wurging de doodsoorzaak is. Aanvankelijk stelde het OM dat het ruitjespatroon in de nek van de baby een match had met de ceintuur van de badjas van moeder Linde. Tijdens de rechtszaak liet het OM die theorie echter varen. Dit 'ruitjesmotief' kan namelijk ook na het overlijden van Ivo door andere oorzaak zijn ontstaan.

Tekst gaat verder onder foto

Sporenonderzoek bij de woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen (Foto: News United.)

Voorbedachten rade

Het Openbaar Ministerie heeft moord ten laste gelegd. Om dat aan te kunnen tonen, moet er sprake zijn van voorbedachten rade. Tijdens de vorige rechtszaak bleek onder meer dat de moeder - terwijl ze zei dat ze niet wist dat ze zwanger was - vlak voor de bevalling meermalen op websites onderwerpen over zwangerschap heeft aangeklikt. Ze zei dat ze dit waarschijnlijk voor anderen had gedaan.

Ook werd er in de woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen een zwangerschapstest aangetroffen, maar de uitslag ervan viel niet meer te achterhalen. "Ik ga ervan uit dat die negatief was, want anders had ik wel mijn maatregelen getroffen", aldus moeder Linde tijdens de rechtszaak.

Behandeling

Tijdens deze rechtszaak werd ook duidelijk dat de gedragsdeskundigen menen dat de moeder behandeld moet worden. Tbs met voorwaarden vinden ze op hun plaats.

Al leek de officier van justitie het daar nog niet zo mee eens. Die wekte de indruk dat de moeder wat hem betreft daarmee toch wat 'te gemakkelijk weg komt'. De openbaar aanklager komt vandaag met zijn strafeis. Vervolgens staat de rechtbank voor de zware taak een oordeel te vellen over deze uiterst delicate kwestie: een waar Salomonsoordeel.

Tweede dag

Vandaag tijdens de tweede dag van het strafproces zal de officier van justitie de strafeis formuleren. Mariska Pekkeriet, advocaat van de moeder, zal haar pleidooi houden.

Gezien haar opstelling tijdens de voorbereidende rechtszittingen, zal de strafpleiter daarin waarschijnlijk benadrukken dat de moeder strafrechtelijk gezien niets te verwijten valt, maar dat hier sprake is van een menselijk drama.

Recidivegevaar

Waar alle partijen het tijdens de eerste procesdag eensluidend over eens waren: het recidivegevaar en dat een dergelijke tragedie als rond baby Ivo in de toekomst koste wat kost voorkomen moet worden.

Maar daar hoeft wat haar betreft niemand bang voor te zijn, zo liet moeder Linde aan het eind van de eerste procesdag weten. "Daar heb ik over nagedacht, maar na wat er allemaal is gebeurd zie ik kinderen niet zo zitten."