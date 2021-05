Burgemeester Snijders van Zwolle pleit voor totaalverbod op synthetische drugs

"Want voor je het weet ligt de opvolger, een 4-MMC, alweer op straat en dan moet je daar opnieuw een aparte wetgeving voor gaan inzetten."

Veelomvattend gebruik in Zwolle

Snijders is wel blij 'dat sneller dan verwacht een verbod op 3-MMC door het kabinet is afgekondigd'. Hij denkt dat Zwolle waar het gebruik van 3-MMC veelomvattend is, met handhaving op het verbod snelle stappen kan zetten in het terugdringen van de drugsoverlast in de stad.

"Op verzoek van de gemeenteraad hadden we ook juist hierover een brief naar Den Haag gestuurd met het verzoek om steun voor een oplossing. Want 3-MMC is een zeer gevaarlijk middel."

Het wil niet zeggen dat Zwolle tot nog toe weinig kon doen om de drugsproblematiek aan te pakken. Snijders: "Het heeft onze blijvende aandacht. We hebben boa's op straat om handhavend op te treden tegen drugsoverlast. Daarnaast doen we veel aan weerbaarheidstraining in het onderwijs, om te voorkomen dat scholieren in aanraking komen met drugs. Dat werkt goed, maar daarmee is drugs de wereld nog niet uit."

Totaalverbod synthetische drugs

Vandaar dat burgemeester Snijders eigenlijk pleit voor een totaalverbod op alle synthetische drugs. "Alleen met een landelijke wetgeving die dát regelt kunnen we belangrijke stappen zetten in het terugdringen van drugsgebruik."