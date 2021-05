Bennink en Van den Goorbergh van PEC Zwolle Vrouwen naar Feyenoord

Bennink heeft vier seizoenen bij PEC Zwolle gespeeld, met tussendoor een uitstapje naar Engeland. Nu gaat de 24-jarige aanvalster uit de Achterhoek spelen voor haar 'jeugdliefde': "We reden vaak langs De Kuip op weg naar vakantie in Zeeland en dan riep ik dat ik daar wilde voetballen. Dat ik daar nu zo dichtbij ben is heel bijzonder". aldus Bennink.

Mooie stap

En ook Van den Goorbergh is blij met haar nieuwe club: "Ik ben altijd voor Feyenoord geweest, dus dit is een mooie stap. En ook een uitdaging natuurlijk, om met Feyenoord Vrouwen 1 voor het eerst in de Eredivisie uit te komen." Van den Goorbergh heeft één seizoen in Zwolle gespeeld. De 23-jarige verdedigster kwam vorig jaar over van FC Twente Vrouwen.

Ook Beau Rijks (20) vertrekt uit de provinciehoofdstad. De Doetinchemse verdedigster maakt de overstap naar Excelsior Vrouwen.