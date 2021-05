Zeven jaar cel geëist tegen drinkende spookrijder uit Almelo voor veroorzaken dodelijke crash

RTV Utrecht meldt dat de man in de vroege ochtend van 29 mei 2020 in een geleende auto 44 kilometer lang tegen het verkeer in reed over de A12, nadat hij bij Arnhem de snelweg op was gereden. Hij negeerde lichtsignalen van andere weggebruikers en bleef met snelheden van 155 tot 168 kilometer per uur doorrijden richting Utrecht. Bij Ede stuurde hij in de richting van een tegemoetkomende politiewagen met zwaailichten, die hem ternauwernood kon ontwijken.

Schokkende beelden

Na het incident minderde M. geen vaart. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien hoe hij slingerend met hoge snelheid zijn weg vervolgde. Andere weggebruikers moesten uitwijken en stonden doodsangsten uit. Bij Maarn ging het mis. Een tegemoetkomende Renault Clio werd ingehaald door een andere auto en kon geen kant meer op. Schokkende beelden van de botsing werden in de rechtszaal vertoond. De impact was enorm, de brokstukken vlogen alle kanten op.

De twee mannen in de Clio hadden nachtdienst gehad bij een bandenfabriek in Vianen en waren op weg naar huis in Ede. Een 19-jarige jongen was op slag dood, de bestuurder raakte zwaargewond en liep blijvend letsel op. Door een dwarslaesie en hersenschade kan hij niet meer zelfstandig leven. Ook de spookrijder raakte zwaargewond. Hij lag vier weken in coma, had twee hersenbloedingen en er zijn achttien pinnen in zijn been gezet.

Pillen en prostituees

Rudie M. kwam in de rechtszaal nerveus en verward over en zegt zich niets meer te herinneren van het spookrijden en de crash. Hij verzekerde de rechtbank en nabestaanden dat hij niet met opzet een dodelijke aanrijding had veroorzaakt en zei grote spijt te hebben. De dagen voorafgaand aan de crash had hij onder grote stress gestaan door ruzie met zijn vrouw over contact met zijn kind, zei hij.

Om de stress de baas te worden had Rudie M. twee diazepam-capsules ingenomen en een joint gerookt. Ook slikte hij een onbekende pil die hij van een junk had gekocht. Hij stapte in de auto om in Utrecht een prostituee te bezoeken, omdat ook dat tegen de stress zou helpen. Door het slikken van deze middelen zou hij geen idee meer hebben gehad waar bij mee bezig was.

Lesje geleerd?

Een psycholoog en psychiater die de Almeloër onderzochten, concluderen dat hij licht verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft ADHD, een verstandelijke beperking en een persoonlijkheidsstoornis. Ook heeft hij verslavingsproblemen. Zij stellen dat de kans groot is dat hij opnieuw de fout ingaat als hij niet wordt behandeld. Dat vindt ook de reclassering. De verdachte vindt zelf dat hij zijn lesje nu wel heeft geleerd.

Dat laatste wordt door het OM sterk betwijfeld. M. is vaker veroordeeld voor rijden onder invloed, het eerst toen hij 17 jaar oud was. Ook is hij eerder veroordeeld, omdat hij na het veroorzaken van een ongeval doorreed. Volgens de officier is M. een "gewaarschuwd man in het kwadraat" en nam hij bewust het risico dat hij een ander of zichzelf dood zou rijden. Het OM vindt daarmee doodslag en twee keer poging tot doodslag bewezen.

De onverschilligheid van M. zou mogelijk versterkt zijn door drugsgebruik, stelt de aanklager. De verdachte had ten tijde de crash een rijontzegging en zat nog in zijn proeftijd voor twee eerdere veroordelingen. Acht weken voorwaardelijke celstraf zou hij daarom nu alsnog moeten uitzitten, daarbij komt ook nog een rijverbod van negen maanden. Ook wil het OM dat de rechtbank hem een verbod op het gebruik van middelen oplegt.

Geen opzet

Volgens zijn advocaat Richard Korver nam Rudie M. diazepam en cannabis om grip te krijgen op zijn emoties en heeft hij niet willens en wetens dit ongeluk veroorzaakt. Hij zou zich totaal niet bewust zijn geweest van de risico's die hij nam. Van onverschilligheid is volgens de verdediging geen sprake. Aan de crash heeft de verdachte PTSS en een enorm schuldgevoel overgehouden, zegt Korver.

De verdediging betwiste ook dat er sprake was van doodslag en pogingen daartoe. De wegenverkeerswet zou daar ook niet voor zijn bedoeld. Zeker in het geval van de agenten zou niet met zekerheid zijn vastgesteld dat de spookrijder bewust in hun richting reed. De enorme schrik en de fatale afloop van de spookrit zouden hen dat gevoel kunnen hebben gegeven. Volgens advocaat Korver is zijn cliënt vast van plan zijn leven te beteren. Hij pleitte bij de rechtbank voor een kortere celstraf met een voorwaardelijke deel.

De verdachte zelf had daar in zijn laatste woord weinig aan toe te voegen. Hij vond de strafeis van de officier van justitie niet passend. "Maar als 'ie dat wil dat wil 'ie dat", voegde hij daar gelaten aan toe. Of de rechters dat ook vinden wordt over drie weken duidelijk. Op 17 juni doet de rechtbank uitspraak.