Archeologen leven zich uit in Oldenzaal: "Je graaft niet elke dag een oude stadspoort op"

Het startsein voor het onderzoek werd gegeven door wethouder Alida Renkema, die enthousiast een schep in de grond zette. “Ik vind dit ontzettend interessant”, zegt ze nadat ze een korte rondleiding van de hoofdarcheoloog kreeg. “Oldenzaal is een historische stad en dat we een stukje meer van die historie mogen ontdekken, is geweldig.”

Dat inwoners ook nieuwsgierig zijn is te zien aan het aantal mensen dat langs de hekken staat of dat even van de fiets stapt om een kijkje te nemen. “Ik kan het vanaf mijn balkon zien, maar van dichtbij is het nog mooier.” Een buurtbewoner hangt bijna over de hekken die zijn geplaatst. “Het is toch mooi om zoiets in je eigen stad mee te maken?”

Eigenlijk had de gemeente het grootser aan willen pakken, maar dat was helaas niet mogelijk. “Een tribune had ons een mooie optie geleken, maar dan kunnen mensen geen afstand houden”, legt Renkema uit. “We willen wel een manier bieden om de Oldenzalers mee te laten genieten van dit onderzoek.”

Ontdekking

De ontdekking van de oude stadspoort werd in maart gedaan, bij werkzaamheden aan de straat. “We hadden toen gehoopt iets te vinden, maar dat is altijd afwachten, nu kunnen we het écht onderzoeken”, aldus Renkema. De poort die nu gevonden is, is waarschijnlijk onderdeel van een groter geheel. In de Middeleeuwen kreeg Oldenzaal marktrechten en werd de stad ommuurd. De stad heeft volgens oude tekeningen drie poorten, daarvan wordt nu de Deurningerpoort onderzocht.