Rijssen-Holten stopt per direct met zoeken naar locaties windturbines

Aan het begin van de vergadering werden er vragen gesteld door de VVD en SGP naar aanleiding van het bod van Rijssen-Holten aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Hierop antwoordde wethouder Erik Wessels (CDA) dat het college heeft besloten om per direct te stoppen met de zoektocht naar geschikte locaties.

Zestien locaties

Een paar maanden geleden heeft de gemeente opdracht gegeven om te zoeken naar geschikte locaties voor windturbines. Daaruit zijn zestien locaties in beeld gekomen. Vanaf toen zijn de inwoners en omwonenden wakker geworden en lieten ze van zich horen.

Via social media en ingezonden brieven in de lokale kranten zijn de inwoners van Rijssen-Holten in opstand gekomen. De actiegroep Tegenwind Rijssen-Holten is opgericht om de komst van de 'monsterturbines' tegen te gaan.

Protest tegen windturbines bij het gemeentehuis van Rijssen-Holten (Foto: RTV Oost)

Zorgen en alternatieven

Na diverse voorlichtingsbijeenkomsten en een inspraakronde is het college tot de conclusie gekomen dat er geen draagvlak is voor tien grote windmolens in de gemeente. "Er was veel input, zorgen en alternatieven van de burger. Daarom beëindigen wij dit proces", zegt Wessels.

"Het neemt niet weg dat we nog steeds voor de opgave staan om aan de opgegeven CO2-reductie te voldoen", zegt wethouder Wessels. Hij proeft in de samenleving ook de urgentie om aan energiereductie te doen.

Volgens Wessels is uit de gesprekken met inwoners naar voren gekomen dat er veel alternatieven zijn voor windenergie. "Het college wil graag met de samenleving dit proces vormgeven".

RES Rijssen-Holten niet in beton

Er kwamen ook vragen over het RES-bod van Rijssen-Holten. Het gezamenlijke bod van Twente is inclusief het voorgestelde bod van Rijssen-Holten. De VVD in Rijssen-Holten benadrukt dat dit bod van Rijssen-Holten (180 gwh) niet in beton gegoten is.

Van wethouder Jan Aanstoot (Gemeentebelangen) kreeg raadslid Bart-Jan van den Berg gelijk. "Wij hebben dit meermaals aangegeven aan de voorzitter van de RES Twente", zegt Aanstoot. Van den Berg heeft de wethouder verzocht dit nogmaals per brief kenbaar te maken.