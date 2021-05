HHC haalt na Oosterwijk ook Reinders naar Hardenberg

De buitenspeler komt over van VV Hoogeveen. Daar speelt de 22-jarige aanvaller nu enkele seizoenen in het eerste elftal. "Het is een erg mooie kans voor mij", zegt Reinders. "Je hoort natuurlijk altijd de goede verhalen over HHC Hardenberg, in de regio is het de beste amateurclub. Ik heb er een heel goed gevoel bij."

Attractieve aanvallende allrounder

Technisch manager Gert Heerkes is blij dat hij Reinders binnen wist te halen: "We zijn erg tevreden met de komst van Thomas. Een attractieve aanvallende allrounder die altijd twee tegenstanders zal binden. Hij heeft al menig seizoen in de benen en we zijn blij een regionaal talent te binden".

Transferproat

